  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
    Думки вголос

    Ми платимо податки за безпеку, а поліція бореться з повіями і казино

    Хто бандит?
    Мовою оригіналу В Калифорнии со вчерашнего дня разрешена марихуана. Все, за это больше не сажают в тюрьму. В соседней Польше легально работают казино и залы игровых автоматов. В Амстердаме, где влиятельный украинский политик и Генпрокурор Юрий Луценко встречался с влиятельным бизнесменом и политиком Игорем Коломойским легально работают бордели. В
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 08:13
    • Розсилка

    Хто бандит?

    Мовою оригіналу

    В Калифорнии со вчерашнего дня разрешена марихуана. Все, за это больше не сажают в тюрьму. В соседней Польше легально работают казино и залы игровых автоматов. В Амстердаме, где влиятельный украинский политик и Генпрокурор Юрий Луценко встречался с влиятельным бизнесменом и политиком Игорем Коломойским легально работают бордели. В Украине все это тоже работает. Но нелегально. Почему?

    Мы все работаем и платим налоги. В том числе и на правоохранителей. Мы платим за безопасность. Это логично. Но давайте оценим, за что платим. И поставим правоохранителям реальную задачу. Человек с ножом, который пасется возле автостоянки несет мне угрозу? Ладно, лично мне не несет, скорее себе, но вообще людям? Да, он опасен. Как и все его соратники. Квартирный вор, карманник, эт цетера - все несут угрозу. И таки логично, что мы платим налоги и ждем от полиции защиты. Думаю, тут спорить не о чем. Пойдем дальше?

    Читайте також

    Чем мне угрожает человек, который курит марихуану? Или тот, который ее привез и ему продал? Чем мне угрожает посетитель казино? Или хозяин игрового зала? Ничем. Зачем я должен платить полиции, которая будет с ними бороться? Женщина, продающая секс за деньги - чем она мне угрожает? Почему я должен оплачивать полицейским борьбу с ней? Я не хочу платить за глупости. За борьбу с марихуаной, с борделями или казино. Наоборот, я хочу чтобы они работали легально и не ностли конверты в прокуратуру, а платили налоги. То есть вместе со мной финансировали действительно нужные вещи. В том числе и полицию, которая будет ловить реальных злодеев. Воров, грабителей и прочих дебоширов.

    Давайте уже вернемся в реальность и будем бороться только с реальными злодеями. И не нужно реформировать тюрьмы по европейским стандартам - пусть внушает ужас тем, кто колеблется. Насильники, грабители и воришки - пусть сидят долго и счастливо. Не представляющих опасности - вывести за круг криминала. Я не боюсь проститутки с окружной и не вижу смысла ее сажать или штрафовать. Не нужно платить за охоту на эту девушку - пусть лучше полиция сосредоточиться на грабителях. И все у нас получится. Осталось найти депутата, который наплюет на свой рейтинг и внесет в Раду такие законопроекты. Ах, да... еще нужно найти 226 замечательных людей там, которые проголосуют...

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Національна поліція України Генпрокурор податки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сашко Лірник
    Сашко Лірник

    Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ