Вбивство юристки: Доньці та батькам Ноздровської надали охорону

Очільник поліції Київської області призначив службове розслідування щодо справи по вбивству сестри Ноздровської

Очільник поліції Київської області Дмитро Ценов заявив, що доньці і батькам вбитої юристки Ірини Ноздровської надали охорону. Про це він сказав журналістам після спілкування з ініціативною групою активістів,які вимагають знайти вбивць правозахисниці. «Зараз звернулася до нас представник доньки і батьків. На сьогоднішній день слідчі винесли



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Ірина Ноздровська

Очільник поліції Київської області призначив службове розслідування щодо справи по вбивству сестри Ноздровської

Очільник поліції Київської області Дмитро Ценов заявив, що доньці і батькам вбитої юристки Ірини Ноздровської надали охорону.

Про це він сказав журналістам після спілкування з ініціативною групою активістів,які вимагають знайти вбивць правозахисниці.

«Зараз звернулася до нас представник доньки і батьків. На сьогоднішній день слідчі винесли постанову і виставлена охорона до цих громадян», - сказав Ценов.

Він додав, що зробить все можливе, щоб знайти вбивць Ноздровської.

«Ми будемо працювати у стислі строки... Я зроблю все, щоб даний злочин був розкритий», - сказав очільник поліції Київщини.

Він додав, що призначив службове розслідування щодо справи по вбивству сестри Ірини Ноздровської.

«Я зараз призначив службове розслідування, вивчають всі матеріали, всі звернення Ірини ( у справі про вбивство її сестри - ред)», - зазначив Ценов.

Раніше повідомлялося, що поліція вивчає відеозапис, який надав товариш вбитої Ноздровської.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Повідомлялося, що слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.