Небезпечний Київ. Чому до столиці ще рано повертатися

Триває 70-й день повномасштабної війни Росії проти України

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Очень приятно смотреть на то, как оживают освожденные ЗСУ поселки в той Киевской или Сумской областях. Так радуют улыбки на фото друзей в Сети с подисью – здравствуй, Киев мы вернулись! Это позитив, но... есть одно очень большое такое жирное НО! Освобожденные города и паселки и выстоявший Киев – дают иллюзию безопасности. Понимаете разницу между реальностью и иллюзией? Тогда вам пару фактов для понимания.

В Беларуси начались большие учения. Недавно были и вот опять. Что характерно, массовые перемещения войск, в том числе бронетехники, ракетных и арты. Как в феврале. По-друге, контингент, который РФ вывела с киевского направления в РБ никуда не ушел. Отдельные части перебросили на Восточную Украину, оставшиеся комплектуют пополнением и техникой. Выводы можете сделать сами или резюмировать?

Ни в коем случае нельзя неооценивать риски нового удара на Киев по старому маршруту. Даже силами армии РФ, не говоря уже о вероятности того, что Путин дожал усатого и тот присоединится. Да основные силы агрессора сейчас на востоке и юге. Так и у нас нет бесконечных резервов.

Все серьезнее, чем может показаться. И когда замглавы ОП Кирилл Тимошенко каждый день пишет про расчистку и ремонт дорог, про восстановленные или временные переправы – это во вторую очередь про заботу о гражданских. В первую – это про военную логистику. Про возможность быстро перебросить подкрепление, технику и бк. Именно поэтому все структуры работают в режиме 24/7. Именно поэтому готовятся линии обороны, про которые я писать не буду.

Но, главное. Очень может оказаться, что завтра вернувшиеся опять будут пытаться срочно уехать.

Под обстрелами.

Стоя в пробках на забитой гражданскими в одну сторону и военной техникой в другую. Кому-то нужно это представить, а большинству достаточно вспомнить. Тем паче, иллюзий про отношение оккупантов к гражданским уже ни у кого не осталось. Дорогие украинцы, ЗСУ будут отстаивать каждый метр, вы в этом тоже убедились. И все будет Украина. Но тактически возможны любые сценарии на короткие промежутки времени.

Война не закончилась. И не локализована на востоке. Не торопитесь расслабляться и не пренебрегайте опасностью...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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