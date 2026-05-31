Бійці Третього армійського корпусу взяли Луганщину під дроновий контроль

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Операція стала відповіддю на російські заяви про нібито повне захоплення Луганської області

Бійці батальйону безпілотних систем Третього армійського корпусу провели операцію на тимчасово окупованій території Луганської області. Завдано ударів по логістичних об'єктах російських військ. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомили у корпусі, українські оператори дронів уразили бронетехніку та склади боєприпасів противника. За їхніми даними, безпілотники працювали на відстані понад 205 кілометрів углиб території, яку контролюють окупанти, зокрема в районі пункту пропуску «Ізварине» на кордоні з Росією.

💪🏻Луганщина під контролем українських БпЛА: бійці Третьої штурмової бригади завдали ударів у глибокому тилу ворога



Пілоти батальйону безпілотних систем уразили бронетехніку та склади боєприпасів противника, діставшись КПП «Ізварине» на відстані понад 200 км від лінії фронту.



У… pic.twitter.com/oUVtGySAE4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 31, 2026

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що операція стала відповіддю на російські заяви про нібито повне захоплення Луганської області.

«Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка – тепер перебувають під контролем БпЛА Третього армійського корпусу», – наголосив він, маючи на увазі можливість ураження цілей у цих районах.

У корпусі також повідомили, що операцію спланував та очолив командир взводу ударних БПЛА з позивним Схід – уродженець Луганщини, який у 2022 році брав участь в обороні Маріуполя та був удостоєний звання Героя України.

Раніше Сили оборони України встановили контроль над логістичними шляхами російських військ навколо Донецька, уражаючи техніку окупантів у глибині тилу.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони також повідомляли про плани впровадження нової моделі ведення війни, яка передбачає інтеграцію безпілотників і піхоти в єдину систему, однак наразі ця ініціатива перебуває на етапі розробки і ще не реалізована на практиці.

До слова, у Збройних силах України створено воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support) – дорадчий орган при головнокомандувачі Олександрі Сирському. До складу ради увійшли авторитетні військові лідери й експерти з країн-партнерів, які мають унікальний бойовий і управлінський досвід.