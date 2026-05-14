Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа
Сергій Федьків був добровольцем з 2016 року
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Після 24 лютого 2022 року Сергій Федьків практично одразу приєднався до складу 79 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ імені полковника Дмитра Вітовського

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Федьківа.

У Запорізькій області 11 травня 2025 року загинув боєць з Івано-Франківщини Сергій Федьків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення голови Калуської міської територіальної громади Андрія Найди та місцеві ЗМІ.

Сергій Федьків народився 20 червня 1989 року в Калуші на Івано-Франківщині. Тоді його батьки не жили в розкоші, адже бабусі та дідусі мали робітничі професії. Сергій в дитячі роки був в’ялим та кволим, але з часом підтягнувся, самостійно навчався боксу, потім тренувався професійно і згодом став чемпіоном Івано-Франківщини, брав участь у чемпіонатах України.

Після школи та університету Сергій разом з молодшим братом Василем допомагали татові у м’ясному бізнесі. Юнак не боявся важкої роботи, працював на різних роботах і в Україні, і за кордоном.

Коли в 2013-му почався Майдан, сини повернулися з заробітків у Польщі. Згодом, коли батько Микола Федьків пішов захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, Сергій і Василь купили йому мікроавтобус. У 201 році обоє пішли добровольцями у Добровольчий український корпус «Правий сектор», підрозділ, в якому командиром був тато.

Сергій та Василь Федьківи з батьками
Сергій та Василь Федьківи з батьками
фото з відкритих джерел

Ще до повномасштабного вторгнення Федьківи у 2016-2019-му пройшли горнило бою на Луганщині та Донеччині, «як миші, облізли всі землі», коли виконували завдання в складі диверсійно-розвідувальної групи.

Після 24 лютого 2022 року Василь, який на той час вже був батьком п’ятирічного Сашка, повернувся з-за кордону, а Сергій практично одразу приєднався до складу 79 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ імені полковника Дмитра Вітовського. Федьків-наймолодший теж воював, але в іншому підрозділі.

Сергій Федьків практично одразу від початку повномасштабної війни приєднався до складу 79 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ імені полковника Дмитра Вітовського
Сергій Федьків практично одразу від початку повномасштабної війни приєднався до складу 79 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ імені полковника Дмитра Вітовського
фото з відкритих джерел

Микола Федьків згадує, що Сергій завжди був акуратним, особливо коли виходив з бліндажа. Аптечку перевіряв, а загинув несподівано. У ніч на 11 травня 2025 року він замість того, щоб відпочити, пішов на позицію до побратимів у селі Малинівка Пологівського району на Запоріжжі.

Сергій Федьків з батьком
Сергій Федьків з батьком
фото з соцмереж

«Найрідніше для батьків — це їхня кровинка, дитина. Я картаю, що не зберіг його, – каже пан Микола. – Штурмовики о 2:30 поїхали забирати вбитих і поранених хлопців. Один підірвався на міні, тому евакуаційна група відправилась на порятунок. Сергій був там старшим. За ними дрони летіли… До кінця послідовності не знаю. Я на багу евакуював двох поранених, але тоді не спитав, де син. Коли дізнався, що у посадці, то в душі відчув тривогу. По рації також одразу не сказали правду. Мабуть, боялися мені таке повідомити. Це сталося о 4:11, я молодшому сину сказав о 10, а дружині – о 12. Вибачався, що не зберіг… І досі відчуваю вину. Тіло побратими винесли відразу, хоч інші не могли забрати навіть після Сергієвого похорону. Чи з поваги до мене, чи до нього, чи зі страху. Далі я його сам взяв до позиції, що була за півтора кілометра, але поїхати забрати поранених у той час морально не зміг».

Поховали Сергія Федьківа 15 травня 2025 року на Алеї Слави у Калуші.

За мужність та відвагу Сергій Федьків був нагороджений медалями «За оборону рідної держави», «За службу державі», «За поранення».

Цьогоріч 24 квітня на фасаді калуського ліцею № 10, в якому навчався Сергій Федьків, відкрита інтерактивна меморіальна дошка на його честь.

Меморіальна дошка на фасаді ліцею, де навчався Сергій Федьків
Меморіальна дошка на фасаді ліцею, де навчався Сергій Федьків
фото з відкритих джерел

Петиція по присвоєнню воїнові звання Героя України набрала необхідних 25 тисяч підписів і знаходиться на розгляді у президента.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрію Петровському назавжди 38
Поліг під час наступу на Курщині. Згадаймо Юрія Петровського
17 квiтня, 09:00
Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували громади на Сумщині
Уночі РФ атакувала Україну ракетою та дронами: є влучання
17 квiтня, 08:38
У перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
19 квiтня, 15:14
Авторка аудіокниги «Дзвінки» Вікторія Кралько на церемонії вручення нагород
На конкурсі в Чехії перемогла аудіокнига з розмовами українців на початку вторгнення
28 квiтня, 09:58
Нині триває 1526-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 29 квітня 2026 року
29 квiтня, 08:14
Україна наближається до створення унікальної системи захисту повітряного простору
Антидроновий купол для України. Повітряні сили розповіли про унікальність системи
30 квiтня, 16:27
Грем: Жорстка відповідь на підтримку нашого союзника, ОАЕ, підтвердить, що Америка є надійним партнером
Сенатор-республіканець закликав Трампа дати відповідь Ірану після атаки на ОАЕ
4 травня, 22:49
Умєров і Гнатов доповіли Зеленському
Посилення захисту Європи: Зеленський дав доручення Гнатову та Умєрову
5 травня, 15:13
Президент зауважив, що внаслідок удару по Запоріжжю є 37 постраждалих
Атака РФ на Запоріжжя і Дніпро: Зеленський повідомив про загиблих
5 травня, 21:39

Суспільство

На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа
На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 14 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 травня 2026: традиції та молитва
Як ветерану з інвалідністю у шпиталі дістатися до поштомата: мережу обурило відео, оператор відреагував
Як ветерану з інвалідністю у шпиталі дістатися до поштомата: мережу обурило відео, оператор відреагував
Петиція проти оновленого Цивільного кодексу за добу набрала необхідну кількість голосів
Петиція проти оновленого Цивільного кодексу за добу набрала необхідну кількість голосів
Чернівецький ТЦК відповів на звинувачення нардепа Мазурашу про неправомірні дії
Чернівецький ТЦК відповів на звинувачення нардепа Мазурашу про неправомірні дії

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua