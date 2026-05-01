РФ атакувала енергооб'єкти, залізницю. Президент повідомив деталі нічного удару

Зеленський: Цієї ночі росіяни знову воювали проти звичайних багатоповерхівок в Одесі

Уночі росіяни атакували українську енергетику, критичну і залізничну інфраструктуру, цивільні обʼєкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«Цієї ночі росіяни знову воювали проти звичайних багатоповерхівок в Одесі – станом на зараз відомо про пʼятьох поранених та пожежі у двох будинках. Також у Кривому Розі через удар дроном поранено людину. На Харківщині атакували залізничну інфраструктуру, били по тягових підстанціях. Були пошкодження, пожежа вагонів. Через обстріл знеструмлено тисячі сімей. Били також по Сумщині та Запорізькій області», – наголосив президент.

Президент зауважив, що Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти. За його словами, протягом ночі було застосовано 210 ударних дронів, із яких близько 140 – це «шахеди».

«Саме такі щоденні удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Потрібно послаблювати агресора, щоб у Європи було більше безпеки. Продовження санкційної політики має бути, як і синхронізація всіх наших санкцій із партнерами. Наші далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це абсолютно справедливо, а головне – обмежує можливості РФ затягувати цю війну. Якщо Росія не хоче переходити до дипломатії добровільно, її потрібно до цього змусити», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини. Під ударом опинились об'єкти Ізмаїльського району. Постраждало двоє людей, їм надається уся необхідна допомога.

