Пентагон оголосив про перекидання військ на Близький Схід

До Близького Сходу стягують сили швидкого реагування США
До регіону перекидають десантників і бойову бригаду

Пентагон підтвердив розгортання підрозділів американських сухопутних військ на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію BBC.

За словами речника оборонного відомства США, до регіону направлять частини штабу 82-ї повітряно-десантної дивізії, підрозділи забезпечення, а також 1-й бойовий бригадний комплект. Водночас із міркувань безпеки Пентагон не розкриває деталей щодо кількості військових чи конкретних місць їхнього розгортання.

82-га повітряно-десантна дивізія, яка базується у штаті Північна Кароліна, вважається одним із найбоєздатніших підрозділів армії США. Її військові перебувають у постійній готовності до швидкого реагування і можуть бути розгорнуті в будь-якій точці світу протягом 18 годин.

Ці підрозділи спеціалізуються на десантних операціях – вони можуть висаджуватися з парашутами або за допомогою вертольотів та оперативно захоплювати ключові позиції. Крім того, до регіону перекидають 1-шу бойову бригаду 10-ї гірської дивізії, яка дислокується у штаті Нью-Йорк і призначена для тривалих бойових операцій.

Нагадаємо, що адміністрація США розраховує завершити війну на Близькому Сході до 9 квітня. Подальші політичні кроки Вашингтона пов’язані із термінами завершення бойових дій. Зокрема, можливий візит президента США Дональда Трампа до Ізраїлю планують на 22 квітня – День Незалежності країни.

Раніше адміністрація Дональда Трампа активізувала дипломатичні зусилля, щоб знайти вихід із масштабного конфлікту на Близькому Сході, який триває вже четвертий тиждень. Як стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, Сполучені Штати передали Тегерану через Пакистан стратегічний план завершення війни, що складається з 15 пунктів. Цей крок відображає прагнення Білого дому зупинити бойові дії, які вже спричинили серйозні економічні потрясіння у світі.

