Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Bloomberg прогнозує рекордний стрибок цін через війну в Ірані

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Блокада Ормузької протоки може підняти ціни на нафту
фото з відкритих джерел

Нафта може досягти рекордних $200 за барель, якщо війна в Ірані затягнеться до червня

Світова економіка опинилася перед загрозою небаченої енергетичної кризи. Якщо конфлікт навколо Ірану затягнеться до літа, вартість бареля нафти може злетіти до позначки у $200. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, ключовим фактором цінового шоку є контроль Тегерана над Ормузькою протокою. Це найважливіша у світі артерія для транспортування енергоносіїв, через яку проходить близько 20% світового споживання нафти.

Аналітики стверджують, що ціна на нафту марки Brent на шляху до рекордного місячного зростання у березні, оскільки війна між США, Ізраїлем та Іраном сколихнула багатий на нафту Близький Схід. Конфлікт призвів до майже повного закриття Тегераном Ормузької протоки , що серйозно обмежило потоки енергії, життєво важливої ​​для світової економіки.

«Якщо протока залишатиметься закритою протягом тривалого періоду, ціни повинні будуть підскочити достатньо високо, щоб знищити історично великий обсяг світового попиту на нафту. Час повторного відкриття проток та фізичне пошкодження енергетичної інфраструктури є основним фактором довгострокового впливу на сировинні товари», – зазначили аналітики.

Також видання нагадує, що востаннє ціна на нафту Brent була близькою до $108 за барель у п'ятницю, після того, як на початку цього місяця вона досягла кризового максимуму в $119,50. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, номінальний пік ціни на нафту встановився у 2008 році на рівні $147,50 за барель.

«Главком» писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа аналізує вплив різкого зростання цін на нафту до $200 за барель на економіку. Ще до початку війни проти Ірану міністр фінансів Скотт Бессент висловлював побоювання, що конфлікт може спричинити зростання цін на нафту і вплинути на економічне зростання. Деякі з джерел додали, що протягом кількох тижнів високопосадовці Міністерства фінансів повідомляли Білому дому про свої занепокоєння щодо коливань цін на нафту та бензин.

Економісти попереджають, що різкий стрибок цін на нафту до $200 за барель сильно вдарив би по світовій економіці. Раніше, з урахуванням інфляції, така вартість спостерігалася лише один раз за останні 50 років – у 2008 році, перед світовою фінансовою кризою. Навіть якщо ціна буде трохи нижчою, близько $170 за барель протягом кількох місяців, це, за прогнозами Bloomberg Economics, призведе до зростання інфляції в США та Європі та уповільнить економічне зростання.

Нагадаємо, як писало видання WSJ, американське командування активно планує наземну операцію в Ірані, яка може стартувати вже найближчими днями. Наразі Вашингтон зосередив у регіоні значне угруповання військ, яке вже налічує близько 50 тис. військовослужбовців у межах кампанії під кодовою назвою «Епічна лють».

Читайте також:

Теги: нафта Іран США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua