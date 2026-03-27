Bloomberg прогнозує рекордний стрибок цін через війну в Ірані

Нафта може досягти рекордних $200 за барель, якщо війна в Ірані затягнеться до червня

Світова економіка опинилася перед загрозою небаченої енергетичної кризи. Якщо конфлікт навколо Ірану затягнеться до літа, вартість бареля нафти може злетіти до позначки у $200. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, ключовим фактором цінового шоку є контроль Тегерана над Ормузькою протокою. Це найважливіша у світі артерія для транспортування енергоносіїв, через яку проходить близько 20% світового споживання нафти.

Аналітики стверджують, що ціна на нафту марки Brent на шляху до рекордного місячного зростання у березні, оскільки війна між США, Ізраїлем та Іраном сколихнула багатий на нафту Близький Схід. Конфлікт призвів до майже повного закриття Тегераном Ормузької протоки , що серйозно обмежило потоки енергії, життєво важливої ​​для світової економіки.

«Якщо протока залишатиметься закритою протягом тривалого періоду, ціни повинні будуть підскочити достатньо високо, щоб знищити історично великий обсяг світового попиту на нафту. Час повторного відкриття проток та фізичне пошкодження енергетичної інфраструктури є основним фактором довгострокового впливу на сировинні товари», – зазначили аналітики.

Також видання нагадує, що востаннє ціна на нафту Brent була близькою до $108 за барель у п'ятницю, після того, як на початку цього місяця вона досягла кризового максимуму в $119,50. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, номінальний пік ціни на нафту встановився у 2008 році на рівні $147,50 за барель.

«Главком» писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа аналізує вплив різкого зростання цін на нафту до $200 за барель на економіку. Ще до початку війни проти Ірану міністр фінансів Скотт Бессент висловлював побоювання, що конфлікт може спричинити зростання цін на нафту і вплинути на економічне зростання. Деякі з джерел додали, що протягом кількох тижнів високопосадовці Міністерства фінансів повідомляли Білому дому про свої занепокоєння щодо коливань цін на нафту та бензин.

Економісти попереджають, що різкий стрибок цін на нафту до $200 за барель сильно вдарив би по світовій економіці. Раніше, з урахуванням інфляції, така вартість спостерігалася лише один раз за останні 50 років – у 2008 році, перед світовою фінансовою кризою. Навіть якщо ціна буде трохи нижчою, близько $170 за барель протягом кількох місяців, це, за прогнозами Bloomberg Economics, призведе до зростання інфляції в США та Європі та уповільнить економічне зростання.

Нагадаємо, як писало видання WSJ, американське командування активно планує наземну операцію в Ірані, яка може стартувати вже найближчими днями. Наразі Вашингтон зосередив у регіоні значне угруповання військ, яке вже налічує близько 50 тис. військовослужбовців у межах кампанії під кодовою назвою «Епічна лють».