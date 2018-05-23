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    Думки вголос

    Путін жертвує бойовиками заради поступок на переговорах

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Путін жертвує бойовиками заради поступок на переговорах

    Ні для кого не секрет, що бойовики в ОРДЛО вже давно не горять бажанням вступати в зіткнення з українськими арміями, та й обмінюватися артилерійськими ударами теж не рвуться

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    Пропаганда быстрого и успешного наступления на Киев и даже просто расширения так называемой ДНР хотя бы до границ Донецкой области никого не впечатляет. Отсидеться и выторговать у Украины амнистию либо чудом получить право на бегство в Россию – вот предел мечтаний «армейских корпусов ОРДЛО» сегодня. Все планы накрылись медным тазом, никакой «Новороссии» не вышло, присоединять к себе эти территории Кремль тоже отказался. Самостоятельное выживание экономически невозможно, а финансирование из Москвы урезают без обещаний вернуть на прежний уровень. Денег нет и даже держаться не предлагают. Тем не менее, к концу мая обстановка резко накалилась.

    Процесс эскалации действительно нарастает. В ОРДЛО проходит что-то вроде мобилизации. Боевиков отзывают из отпусков, переводят на казарменное положение, отдельные подразделения приведены в полную боевую готовность. Все это находит отклик и в зоне боевых действий. Усиливаются обстрелы, боевики все чаще используют запрещенные калибры, вылазки ДРГ следуют практически каждую ночь. Только за прошедшие сутки в районе проведения операции объединенных сил погибли двое военных, еще девять были ранены. По данным нашей разведки, украинские войска за тот же период времени уничтожили 15-ть и ранили 13 боевиков российско-террористических войск. Очевидно, что российские кураторы пинками гонят боевиков на позиции. Ключевой вопрос – зачем это нужно именно сейчас?

    Если российские кураторы гонят боевиков на украинские позиции, что в данном случае синоним словосочетания «на убой», значит у этого процесса должен быть смысл. Долго ломать голову тут не над чем. Единственная выгода, которую получает Кремль от эскалации вооруженного конфликта – повышение ставок и усиление позиций на переговорах. Америка усиливает санкции, Британия тоже не против продолжать в том же ключе, и даже самые успешные переговоры с Меркель этих проблем не решат. Значит, нужно готовиться к красивому уходу из Донбасса с максимальной выгодой для Кремля. Изобразить миротворцев, например. Правда, перед этим придется самим же и активизировать боевые действия. Вполне возможно, что мы увидим активные шаги в этом направлении уже осенью-зимой.

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    Российская пропаганда уже работает по уточненным методичкам. Если кортко – то теперь такая концепция. Согласно последним заявлениям россСМИ и ключевых говорящих голов в Москве – армии РФ в Донбассе нет. И не было. Потому что у России там нет никаких интересов. Проекта «Новороссия» на государственном уровне не существовало. Конфликт в Украине – внутреннее дело самих украинцев, на каком бы языке они не говорили. Суркова убираем, военных прячем. А в условиях, когда коварный Запад наносит удары по экономике РФ было бы глупо тратить деньги на помощь каким-то русскоязычным в Донбассе. Тем паче – народ там неблагодарный, о чем комментаторы не устают напоминать. И Боинг этот еще снова в центре внимания, совсем некстати.

    В общем, никаких братьев нет и ловить там нечего. Уйти, сделав вид, что и не планировали заходить. Выжав напоследок из Киева и Запада как можно уступок за такое «миролюбие». От Запада смягчение санкций и отсрочку по Боингу. От Киева – максимальные уступки по политической части губительных для украинской независимости «Минских соглашений». И если для уступчивости на переговорах требуется положить в бою несколько сотен или тысяч местных боевиков – без проблем. Кремлю этот отработанный материал уже без надобности. И не только Кремлю…

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    бойовики на Донбасі ДНР ЛНР пропаганда Путін ОРДЛО
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