Генсек НАТО підтвердив дату скликання ради з Росією

На саміті обговорюватимуться вимоги Москви щодо неприйняття України до складу Альянсу

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг ухвалив рішення скликати зустріч ради Росія-НАТО 12 січня. Про це повідомив представник пресслужби Альянсу.

«Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, будучи головою ради Росія-НАТО, прийняв рішення скликати зустріч 12 січня 2022 року. Ми перебуваємо в контакті з Росією щодо цієї зустрічі», – сказав співрозмовник видання.

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило, що отримало пропозицію та розглядає її.

За даними джерела в Альянсі, всі питання, пов'язані з майбутніми переговорами, активно обговорюються з Москвою.

Також стало відомо, що 12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав-членів військового блоку.

Нагадаємо, у Південному військовому окрузі Російської Федерації заявили, що 10 тисяч військових повертаються до пунктів дислокації після місяця перебування на території тимчасово анексованого Криму та в Ростовській області.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

Нагадаємо, Пентагон хоче оперативно передавати Україні дані розвідки про російські війська – The New York Times.