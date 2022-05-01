  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус
    Думки вголос

    Три сценарії війни

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін вже 9 травня може заявити, що Росія досягла своїх цілей в Україні - Три сценарії війни
    Путін вже 9 травня може заявити, що Росія досягла своїх цілей в Україні

    Росія може спробувати піти у великий наступ вже в червні-липні

    Мовою оригіналу

    Разучился я писать длинные тексты, потому коротко, как могут развиваться события по войне с Московией.

    1. Финишное победобесие. То есть 9 мая гражданин Питун торжественно заявляет, что цели достигнуты, НАТО получило серьезный отпор, Россию все боятся, Украина больше не представляет угрозы. Наливай! Всех победили, а разного рода Соловьевы все правильно объяснят телезрителям. Вероятность достаточно низкая просто потому, что при всей виртуозности во лжи Соловьевам очень трудно будет показать победы на карте. На границы Донецкой и Луганской областей не вышли. Парад в Киеве – просто повод для насмешек. Одесса и Харьков – украинские. Бесменный полк на развалинах Мариуполя? Слишком мелко. Можно торжественно провести псевдо-референдумы в Херсоне и Бердянске. Но не факт, что военно-политическое руководство Украины согласится дать приказ ЗСУ остановиться.

    2. Мобилизация. Питун принимает парад в честь дедывоевали и объявляет мобилизацию. Под предлогом – Украину мы победили за три дня, но теперь воюем с НАТО и мировым заговором. Всюду нацисты, а у нас паранойя и священный зуд. Стартует мобилизация, а числа 15-20 РФ имеющимися силами пытается перейти в большое наступление. Потом подойдет второй эшелон мобилизованных, чтобы закрыть потери.

    3. Мобилизация, но без большого наступления сразу. Боевые действия идут в апрельском формате, пока не соберутся новые ударные группировки и не пройдут минимальное боевое слаживание. Тогда большое наступление РФ в июне-июле. Общая задача – к декабрю обескровить украинскую экономику, оттяпать максимум территории и именно ее объявить настоящей Украиной. В декабре 100-летие создания СССР. И Путин может представить его возрождение в виде извращенного союза России, Беларуси и тех оккупированных территорий, которые они назовут настоящей Украиной. Все, Соловьев рассказывает про то, что Питун молодец и возродил СССР.

    Дополнительно: Возможно ли применения ядерного оружия или широкомасштабное использование химического? Да, при втором и третьем сценарии и отсутствии внятных успехов на фронте. Вполне возможно. Там военных преступлений и так на три Нюрбергских трибунула, одним грехом больше. Мы к этому готовимся и у Украины есть свой взгляд на сценарии. Так что планы московских стратегов могут пойти по сценарию «Киев за три дня...»

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ НАТО війна парад Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    Віталій Кулик
    Віталій Кулик

    Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Віталій Шапран
    Віталій Шапран

    економічний експерт

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Три сценарії війни