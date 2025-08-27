Водпостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується

Цілком зрозуміло, що окупанти не збираються повертати воду. Їм і не особливо це потрібно

Друзі, ви будете сміятися чи плакати, але в Донецьку та на окупованій частині області з водою справжня катастрофа. Що в цьому особливого? По-перше, ми до цього взагалі не маємо відношення. По-друге, з цього ж..и немає виходу. Немає, на жаль. Донецькі пропагандисти розганяють мажорну новину, що ватажок ДНР Денис (Че)Пушилін і заступник міністра будівництва та ЖКГ РФ Леонов провели робочу зустріч з питань водопостачання населених пунктів.

Вони там реально щось обговорювали і домовилися до того, що потрібно міняти труби частіше. Зрозуміло, свої зароблять. Але результату не буде ніякого. Вони закликають економити, радіти бочкам, а ось «візьмемо Слов'янськ і запустимо воду по каналу». Брешуть. Навіть якби взяли Слов'янськ, а вони його не візьмуть. Води в Донецьку, а також Макіївці та Маріуполі не буде. І жоден канал не допоможе. З двох причин.

Перша – каналу «Сіверський Донець – Донбас» вже не існує. Його довбали і «дамбили» на різних ділянках з 2014 року. Це не канава з водою – більша його частина йшла по трубах через насосні. Тому що цю воду потрібно було саме качати, піднімаючи вгору. Все розгромлено, а в залишках труб можна знайти тільки залишки окупантів. Все, крапка. Не побудуєш так просто. Он, з Дону в Донецьк канал вже будували і запускали. Урочисто. З'явилася вода? Ні. І якщо спробувати качати з Донця, він пересохне або рівень впаде нижче водозабору. Рівень і так підтримується штучно дамбою нижче СлавТЕС

Друга – а як жив Донбас до каналу? Як отримували воду ті, до кого ця мережа не дійшла? І як взагалі Сіверський Донець все це тягнув при такому водозаборі? Все просто – за рахунок ґрунтових вод з Дніпровського басейну. Вони підтримували малі річки, ставки, струмки і рівень в Донці. Ось тільки після того, як окупанти підірвали Каховську ТЕС, цей рівень впав. Не різко, але сильно. Вода пішла нижче. Цікаво, в Донецьку раділи вибуху тієї греблі? Ну, тепер вам відкрилася велика таємниця взаємозв'язку. Даремно прогулювали природознавство в школі.

Зрозуміло, що окупанти воду не повернуть. Та й не дуже їм це й потрібно. Вони й Авдіївку з Соледаром чи Лисичанськ із Сєвєродонецьком не відновлюють. Тут інша проблема. Водопостачання накрилося назавжди. А від поганої води ще й система теплопостачання, труби та інші котли вже приходять в непридатність. Окупантам і на це наплювати. Але коли ми звільнимо Донецьк, Макіївку і Маріуполь – як нам це все відновлювати? Я навіть не уявляю, які це гроші і скільки людської праці...