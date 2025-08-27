Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Водпостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Цілком зрозуміло, що окупанти не збираються повертати воду. Їм і не особливо це потрібно

Друзі, ви будете сміятися чи плакати, але в Донецьку та на окупованій частині області з водою справжня катастрофа. Що в цьому особливого? По-перше, ми до цього взагалі не маємо відношення. По-друге, з цього ж..и немає виходу. Немає, на жаль. Донецькі пропагандисти розганяють мажорну новину, що ватажок ДНР Денис (Че)Пушилін і заступник міністра будівництва та ЖКГ РФ Леонов провели робочу зустріч з питань водопостачання населених пунктів.

Вони там реально щось обговорювали і домовилися до того, що потрібно міняти труби частіше. Зрозуміло, свої зароблять. Але результату не буде ніякого. Вони закликають економити, радіти бочкам, а ось «візьмемо Слов'янськ і запустимо воду по каналу». Брешуть. Навіть якби взяли Слов'янськ, а вони його не візьмуть. Води в Донецьку, а також Макіївці та Маріуполі не буде. І жоден канал не допоможе. З двох причин.

Перша – каналу «Сіверський Донець – Донбас» вже не існує. Його довбали і «дамбили» на різних ділянках з 2014 року. Це не канава з водою – більша його частина йшла по трубах через насосні. Тому що цю воду потрібно було саме качати, піднімаючи вгору. Все розгромлено, а в залишках труб можна знайти тільки залишки окупантів. Все, крапка. Не побудуєш так просто. Он, з Дону в Донецьк канал вже будували і запускали. Урочисто. З'явилася вода? Ні. І якщо спробувати качати з Донця, він пересохне або рівень впаде нижче водозабору. Рівень і так підтримується штучно дамбою нижче СлавТЕС

Друга – а як жив Донбас до каналу? Як отримували воду ті, до кого ця мережа не дійшла? І як взагалі Сіверський Донець все це тягнув при такому водозаборі? Все просто – за рахунок ґрунтових вод з Дніпровського басейну. Вони підтримували малі річки, ставки, струмки і рівень в Донці. Ось тільки після того, як окупанти підірвали Каховську ТЕС, цей рівень впав. Не різко, але сильно. Вода пішла нижче. Цікаво, в Донецьку раділи вибуху тієї греблі? Ну, тепер вам відкрилася велика таємниця взаємозв'язку. Даремно прогулювали природознавство в школі.

Зрозуміло, що окупанти воду не повернуть. Та й не дуже їм це й потрібно. Вони й Авдіївку з Соледаром чи Лисичанськ із Сєвєродонецьком не відновлюють. Тут інша проблема. Водопостачання накрилося назавжди. А від поганої води ще й система теплопостачання, труби та інші котли вже приходять в непридатність. Окупантам і на це наплювати. Але коли ми звільнимо Донецьк, Макіївку і Маріуполь – як нам це все відновлювати? Я навіть не уявляю, які це гроші і скільки людської праці...

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти Донбас Донецьк водопостачання війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 24 серпня
Лінія фронту станом на 24 серпня 2025. Зведення Генштабу
24 серпня, 23:43
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві
24 серпня, 03:13
Мешканці Покровська коригують українські дрони та направляють їх на росіян
Мешканці Покровська допомагають ЗСУ виявляти російських диверсантів
14 серпня, 02:35
Ситуація на фронті 13 серпня
Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу
13 серпня, 23:12
Нині триває 1266-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
Мешканці Донецька посварилися через воду
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Дмитро Іванов отримав поранення ніг і рук під Вовчанськом потрапив до полону у 2024 році та пройшов обмін у червні
Двоє звільнених з полону окупантів менш ніж за місяць знову опинились на фронті (відео)
5 серпня, 05:31
За словами Трегубова, найзапекліші бої зараз тривають поблизу Покровська
На якій ділянці фронту тривають найважчі бої? Відповідь речника «Хортиці»
5 серпня, 04:41
Третина мільйона мешканців Дніпровщини може залишитися без води. Нардеп звернувся до виконавчої служби
Третина мільйона мешканців Дніпровщини може залишитися без води. Нардеп звернувся до виконавчої служби
30 липня, 15:53

Кирило Сазонов

Водпостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується
Водпостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується
Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?
Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії
Нейтральний статус України – подарунок Трампа Путіну
Нейтральний статус України – подарунок Трампа Путіну
Наступ РФ на Донеччину: аналіз ситуації
Наступ РФ на Донеччину: аналіз ситуації
Кремль намагається спровокувати Україну перед 9 травня
Кремль намагається спровокувати Україну перед 9 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
36K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
21K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
5856
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»
2627
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua