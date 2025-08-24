Головна Країна Події в Україні
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві
фото: DeepStateUA

Окупанти намагаються повністю витіснити Сили спеціальних операцій з Серебрянського лісництва

Аналітики DeepState повідомили, що ворог намагається закріпитись на позиціях та тисне на українських бійців, передає «Главком».

«Ворог продовжує розвивати успіх, користуючись здобутими попередніми просуваннями та проблемами, які виникли на ділянці. В основному працюють невеликі групи піхоти, які просочуються в глибину території, здійснюють постійний тиск на позиції українських бійців і шукають будь-яку можливість, щоб заховатися задля закріплення», –йдеться у повідомленні.

Аналітики повідомляють, що найскладніша ситуація наразі в лісі на північному березі річки Сіверський Донець від Григорівки до Дронівки, «де ворог може легко перекрити шлях в районі останнього, чим створить несприятливі наслідки для позицій, які там наявні».

Наразі окупанти намагаються повністю витіснити Сили спеціальних операцій Збройних сил України з Серебрянського лісництва «і закінчити багаторічну історію боїв за нього».

«Противник здійстює тиск в напрямку Ямполя і вже фіксувався в районі дороги Ямпіль-Зарічне. В самому ж Зарічному ситуація складається також несприятливим чином для українських бійців, так як противник потроху затягується в населений пункт повз позиції і вибивати їх звідти стає дедалі важче», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки на Сумщині. 

Також повідомляється, що ворог просунувся біля ворог просунувся біля трьох населених пунктів на лінії фронту. Окупанти просунулись поблизу Вільного Поля, Кам'янського та у Плавнях.

Нагадаємо, бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном Opfor зупинили просування ворога та відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області. 

До слова, російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області.

