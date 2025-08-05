На якій ділянці фронту тривають найважчі бої? Відповідь речника «Хортиці»

На цю ділянку фронту РФ перекинула велику кількість військових

Покровський напрямок є однією з головних цілей російського наступу. Найзапекліші бої зараз тривають у районі Покровська Донецької області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, передає «Главком».

«Саме тут точаться найважчі й найважливіші бої. Очевидно, що це одна з головних цілей російської наступальної кампанії. Так, ситуація складна, і хотілося б якнайшвидше зупинити ворога, але це дуже складне завдання», – зазначив Трегубов.

Водночас він запевнив, що українські сили докладають максимум зусиль, аби стримати наступ РФ на цій ділянці фронту. За його словами, тактика ворога полягає в безперервному наступі. На цю ділянку фронту РФ перекинула велику кількість військових.

«Будьмо чесні – їх там просто дуже багато. І тактика, яку вони там використовують – це фактично тактика обміну кількості росіян на метр землі», – наголосив він.

Трегубов підкреслив, що Покровськ є ключовою метою російських сил уже впродовж багатьох кампаній, адже захоплення цього міста дозволить їм контролювати центральну частину Донбасу.

Варто зазначити, що російське командування продовжує кидати на штурми все нові сили – зокрема, вже не вперше з’являється інформація про участь жінок у бойових діях. Вперше за час активних боїв на напрямку Покровська зафіксовано участь росіянки в атаці на українські позиції.

Нагадаємо, російська окупаційна армія упродовж останнього тижня здійснила просування у напрямках довкола Покровська, щоб оточити цей ключовий логістичний вузол, який підтримує операції ЗСУ на Донбасі.

До слова, російські терористи змінили тактику наступу на Покровському напрямку.

Тепер штурми здійснюють малі групи піхоти, хаотично. Окупанти шукають в українській обороні слабкі місця для прориву. Крім того, на Покровському напрямку росіяни активно застосовують мототехніку і місцями мають успіхи.