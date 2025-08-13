Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 13 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 84 керованих бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1674 дрони-камікадзе та здійснили 3820 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку окупанти втратили 192 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили танк, п’ять одиниць автомобільної техніки, 18 БпЛА та антену БпЛА. Також українські захисники уразили танк, дві гармати та дев’ять укриттів для особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося вісім боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 19 керованих бомб, здійснив 277 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог двічі атакував у районах Вовчанська та Фиголівки.

Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Тричі агресор намагався йти вперед на наші позиції поблизу Голубівки.

Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

за сьогодні українські захисники відбили шість російських атак у районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське. Один бій триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного, одна атака досі триває.

Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

На даний час наші захисники зупинили два ворожі штурми. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.

Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Досі продовжується боєзіткнення. Наші війська за сьогодні відбили шість ворожих атак в районах Щербинівки, Яблунівки та Русиного Яру.

Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 40 атак, бої не вщухають до цього часу.

Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили дев’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 13 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1267-й день повномасштабної війни в Україні.

