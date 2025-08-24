Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 24 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 24 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 24 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1278-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосували одну ракету й скинули 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1789 дронів-камікадзе та здійснили 2978 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

24 серпня станом на 22:00 відбулося 128бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського – усі ворожі атаки було відбито.

Лінія фронту станом на 24 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив вісім атак на позиції наших оборонців поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю. Дотепер точаться два бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 24 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка. Досі не вщухають шість бойових зіткнень.

Лінія фронту станом на 24 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили десять ворожих штурмів у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Незавершеним лишається одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 24 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Чотири атаки ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Майського та Часового Яру.

Лінія фронту станом на 24 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля ворога зосереджено в районах Щербинівки та Русиного Яру.

Лінія фронту станом на 24 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Росіяни 38 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 24 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 21 ворожий штурм поблизу населених пунктів Зелене Поле, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха. Ще шість бойових зіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 24 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1278-й день повномасштабної війни в Україні.

