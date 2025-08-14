Мешканці Покровська допомагають ЗСУ виявляти російських диверсантів

Мешканці Покровська активно сприяють Збройним силам України

У Покровську місцеві жителі допомагають українським військовим виявляти та ліквідувати російських диверсантів, які маскуються під цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, мешканці Покровська активно сприяють Збройним силам України. На опублікованому відео видно, як літнє подружжя направило український дрон до будинку, де переховувалися окупанти. Жінка, спираючись на палицю, відчинила ворота, щоб безпілотник зміг потрапити на подвір’я та знищити ворога.

Українські солдати, дислоковані в Покровську, зазнають атак не лише від російських дронів, а й від диверсантів, які намагаються видавати себе за цивільних. За словами заступника командира 25 ОПДБр Іллі Петрини, бійці перехопили радіопереговори російських військових, де ті обговорювали своє маскування.

«Ми бачили, як росіяни знімали військову форму та навіть переодягалися у нашу форму. Ми знаходимо російську військову форму в районах, де точно знаємо, що вони були», – розповів Петрина.

За його словами, основним завданням російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) є атаки на піхоту або легкоброньовані машини, з метою порушити логістику Сил оборони. Додатково вони намагаються контактувати з місцевими мешканцями та поширювати дезінформацію, переконуючи людей, що в місто вже увійшло 500 росіян, щоб вони менше допомагали українцям.

У другій половині липня українські військові ідентифікували щонайменше 28 російських солдатів. Першу хвилю диверсантів зафіксували 18 липня, коли через погану погоду дрони працювали обмежено, що дозволило ворогу непомітно проникнути до Покровська.

Диверсанти діяли невеликими групами по три-четири особи, займаючи покинуті будівлі та переодягуючись у будь-який цивільний одяг, який знаходили. В одному випадку останнього вцілілого солдата знайшли у футболці від уніформи співробітників Укрпошти. Процес фільтрації тривав дев’ять днів.

Українські військові обходили будинки за маршрутами проникнення російських ДРГ, спілкувалися з місцевими, щоб визначити, хто є другом, а хто ворогом. В одній із будівель бійці вступили в перестрілку з окупантами, після чого весь загін було ліквідовано – у підвал кинули гранати, а нагорі знайшли розкидану російську уніформу.

