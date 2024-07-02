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Пентагон заявляє, що поки не бачить ознак відправляння військових з Північної Кореї до Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пентагон заявляє, що поки не бачить ознак відправляння військових з Північної Кореї до Росії
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх
фото з відкритих джерел

США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні щодо війни Росії проти України

У Міністерстві оборони США наразі не бачать підтверджень того, що Північна Корея відправила свої інженерні війська на підтримку збройної агресії Росії проти України. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

«У мене немає нічого із цього приводу», – заявила вона.

Водночас Сінгх наголосила, що в США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні щодо війни Росії проти України.

Раніше південнокорейський телеканал TV Chosun, посилаючись на власних співрозмовників, заявив, що Північна Корея в межах угоди з РФ про «автоматичну військову допомогу» начебто відправить свої інженерні війська на тимчасово окуповані території Донецької області.

Зазначалося, що вони можуть прибути на окуповану Донеччину вже в липні. Там вони, зокрема, мали би допомагати у проєктах із відбудови Донецька, який нібито сильно постраждав унаслідок бойових дій.

Також про те, що Північна Корея може об'єднати свої Збройні сили з російськими окупантами та відправити їх на війну в Україну повідомляв німецький оглядач Юрген Наудітт у своєму X (Twitter).

Як повідомлялося, наразі немає жодних доказів, які б підтверджували нещодавні повідомлення про те, що Північна Корея, можливо, надсилає інженерні сили в тил окупованої України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: росія війна Північна Корея Україна окуповані території

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