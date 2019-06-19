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    Думки вголос

    Російський кандидат від «Слуги народу»

    • Сергій Іванов

      Журналіст

    • Розсилка
    <span class="photo-title">Михайло Соколов</span> <div><span class="photo-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: #ffffff; max-width: 80%; font-family: Roboto, Arial, 'Times New Roman'; line-height: initial !important;"><br - Російський кандидат від «Слуги народу»
    Михайло Соколов

    Про кандидатів від слуги народу...

    Російський кандидат від «Слуги народу» Соколов вирішив не перейматися поясненнями своїх зв‘язків з державою-агресором, а просто затаврував своїх критиків олігархічними наймитами і заспокоївся. Але зарано. Тому що до нього, як до кандидата, залишається купа як процедурних, так і світоглядних питань.

    Перше. Незрозуміло, чи припинив він працювати в російській лобістській компанії «Kesarev consulting», тій самій, що животіє на Лубянці. Якщо ні, то якою доцільністю партія «Слуга народу» аргументує наявність у списках російського рішали?

    Друге. Чи в курсі партія «Слуга народу», що перед нею Соколов намагався потрапити до списків партій «За життя» і «Батьківщина», і лише після того, як йому це не вдалося, він вирішив стати слугою? Чи не свідчить це про його ідеологічну всеїдність і чи не збирається «Слуга народу», приймаючи забракованих іншими партіями кандидатів, перетворитися на звалище відходів українського політичного абортарію?

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    І третє. Я уважно вичитав колонку Соколова «Я - антипатриот», і це, вибачте, пі**єц. Кілька цитат:

    • «Возникает вопрос, как решению крымской проблемы может помочь вступление в НАТО?»
    • «От какого рода российского вмешательства призвано защитить Украину НАТО? Или НАТО готово выступить гарантом того, что украинская власть не повторит ошибок грузинской?»
    • «Разве попытка военной силой решить проблему Южной Осетии – не калька чеченской компании? Почему же тогда украинский патриот за одни и те же действия осуждает Россию и поет дифирамбы грузинским политикам, при этом как бы не замечая проблемы Косова?»
    • «Грузия объективно слабее России, а Саакашвили уступает Путину в личных качествах»
    • «Как можно поддерживать действия грузинских властей и осуждать Россию за их силовое пресечение?»
    • «Если украинский патриотизм означает овации Саакашвили и порицание России, несмотря на реальное положение дел, значит, патриотизм вреден Украине».

    Де гарантія, що скоро вся ця «раша тудей» не лунатиме з вуст Соколова вже у Верховній Раді?

    Коли я писав пост про причини, які унеможливили моє депутатство, я згадував про ватний прошарок у партії «Слуга народу». Так, наші ватники - це наша даність, наша проблема, наш біль. Нам з ними жити, хочемо ми цього чи ні. Але ватники імпортні - це вже занадто.

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    Джерело: блог Сергія Іванова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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