Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій військовим шляхом неможливе – Telegraph

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій військовим шляхом неможливе – Telegraph
Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройною силою більше неможливе
фото: Володимир Зеленський/Facebook

The Telegraph пише, що Україна вітатиме перемир'я, яке врегулює війну вздовж її нинішніх ліній фронту

Президент України Володимир Зеленський визнав, що визволення тимчасово окупованих Росією територій збройним шляхом є неможливим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

The Telegraph пише, що Україна вітатиме перемир'я, яке врегулює війну вздовж її нинішніх ліній фронту, але не дозволить міжнародне визнання контролю Росії над будь-якими окупованими територіями. Це пов'язано з тим, що Конституція країни не дозволяє президенту або парламенту одноосібно змінювати її територіальний склад або приймати порушення її території.

Однак, як наголошує The Telegraph, Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройною силою більше неможливе і потрібно шукати дипломатичні варіанти.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф під час свого візиту до Росії передав голові Кремля Володимиру Путіну пропозицію про припинення війни в Україні, погоджену з лідерами європейських держав. Журналісти пишуть, що Москва нібито одержала дуже вигідну пропозицію від адміністрації Дональда Трампа.

Раніше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф провів «дуже продуктивну зустріч» з російським диктатором Володимиром Путіним.

Своєю чергою радник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що Росія та США домовилися провести зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями.

До слова, перша за багато років зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна «не обов'язково означає припинення вогню в Україні». Про це пише Sky News.

Теги: війна Володимир Зеленський переговори

