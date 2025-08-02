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Зеленський очікує справедливих покарань за викриті НАБУ і САП «абсолютно аморальні» махінації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський очікує справедливих покарань за викриті НАБУ і САП «абсолютно аморальні» махінації
Зеленський назвав «абсолютно аморальними» викриті НАБУ і САП махінації на закупівлях РЕБ та FPV-дронів
фото: Офіс президента

Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій

Президент Володимир Зеленський назвав «абсолютно аморальними» викриті НАБУ і САП махінації на закупівлях РЕБ та FPV-дронів й наголосив на необхідності повної й справедливої відповідальності. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 2 серпня.

«Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це.

Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки», – сказав президент.

Зеленський також наголосив, що очікує на «серйозні результати службового розслідування Нацгвардії щодо цієї ситуації.

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«По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень», – додав президент.

Раніше на позачерговому засіданні уряд погодив розпорядження про звільнення голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая, причетного до корупційного скандалу.

Уже є кроки й щодо інших фігурантів справи. Так, «Слуга Народу» призупинить членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції на час розслідування цієї справи. А командувач Національної гвардії України відсторонив від посад фігурантів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України. За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду у розмірі 30% від суми контракту.

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Теги: Нацгвардія НАБУ Володимир Зеленський САП корупція звільнення розслідування

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