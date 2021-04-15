Патріарх Кирило, кози і черниці

Патріарх, який руйнує власний монастир, тому що його намісник критикував Путіна, це нове слово

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Кирилл, козы и монахини

Я раньше думала, что символом правления патриарха Кирилла станет луганский поп на танке. Это ж ягодки его церковной политики в отношении МП в Украине. Отдельный персональный грех – так скомкать жизнь общества и церкви в этом регионе.

Потом подумала, что символом может быть бизнес-джет, застолье с Путиным и призывы молодежи не участвовать в демонстрациях.

Но я нашла новый символ. Как с подачи Кирилла разгоняют Среднеуральский монастырь.

Как из монастыря уходят старенькие монахини со своими смешными сумками и оттуда разбирают коз.

Патриарх, разрушающий собственный монастырь, потому что его наместник критиковал Путина, это новое слово.

Джерело: блог Лани Самохвалової

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