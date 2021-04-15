МЗС Туреччини про ескалацію російської агресії: «Ми не приймаємо чиєїсь сторони»

Мирній обстановці в Чорному морі перешкоджає напруженість між Росією та Україною, заявили в МЗС Туреччини

Анкара зберігає нейтралітет щодо стосунків Москви та Києва, заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу телеканалу NTV, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми не приймаємо чиєїсь сторони. Наша позиція заснована на відкритому і конструктивному підході», – сказав він.

Міністр зазначив, що на даний момент мирній обстановці в Чорному морі перешкоджає напруженість між двома країнами.

«Ми хочемо, щоб Чорне море було морем миру», – додав Чавушоглу.

Він також підтвердив, що США скасували прохід своїх військових кораблів в Чорне море.

14 квітня видання Hurriyet з посиланням на свої джерела в МЗС Туреччини повідомило, що зміна маршруту кораблів сталася на наступний день після переговорів президентів Росії і США Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Есмінці «Дональд Кук» і «Рузвельт» ВМС США в середу, 14 квітня, призупинили свій рух в сторону Чорного моря. Обидва американські військові кораблі мали пройти протоки і до 5 травня залишатися в Чорному морі.

Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море. Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

Американський президент телефонував президенту РФ 13 квітня. Байден заявив про стурбованість щодо нарощування військових сил РФ в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації конфлікту.