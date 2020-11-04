Звільнення Сергія Трофімова. Потрібно полегшено зітхнути

Трофімов навіть для пристойності на публічних заходах не підходив до ієрархів помісної церкви

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Сергея Трофимова уволили.

Саботировать регистрацию ПЦУ у него получалось намного лучше, чем работать в регионах для их эффективного взаимодействия с ОПУ. Его собственно для последнего нанимали.

Но у меня нет ни тени злорадства. Знаете, мне кажется, что по фотографиям я этого парня насквозь вижу. Без проблем могу смоделировать десяток его разговоров в митрополичьях покоях, где родились его примитивные порывы, продиктовавшие дальнейшие шаги. Он порядочен по-своему. Плохие люди не ходят к исповеди.

В своей поддержке «ГАНИМЫХ» он был настолько искренен, что даже для приличия на публичных мероприятиях не подходил к иерархам поместной церкви. В своей неприязни к Константинополю, он (по слухам) мог повести себя с иерархами Константинополя, как заносчивый мальчишка, ни минуты не думая, ни о чиновничьей этике, ни о пользе для государства, ни о собственной карьере. Вероятно, он увлечен великой идеей богоспасаемости триединой Руси, наверняка перечитал всю святоотеческую литературу, сто процентов он постится по уставу. Но как сказали вчера прекрасный грузинский иерарх, голая вера для духовного развития также недостаточны, как и голые знания. Продолжая, замечу, что тем более недостаточны, для государственного чиновника.

Я слышала, что он учился в семинарии Лавры (могу ошибаться - документов нет). Чему и как там учат? Едва ли поощряют критическое мышление. А для осознания каких-то вещей без него не обойтись. Пожелаем Сергею Трофимову идти по дороге личностного роста, умея подключить такую вещь, как сомнения. И без злорадства, но вздохнем с облегчением в связи с этим кадровым решением: вред, который он мог нанести Православной церкви был бы серьезен...

Джерело: блог Лани Самохвалової

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