Закон про мову: поділіться причиною вашої радості, українці

Частина українців сьогодні радіють, бо ВРУ буде ухвалювати Закон про мову

- Після першого читання до законопроекту подали аж 2 тисячі правок! – захоплюються.

- Ми самі їх подавали! – пишаються.

Ну, подавали. Але ті правки НЕ врахували. Законопроект НЕ поправили. І він НЕ став кращий.

Більше того, тільки що на каналі «Рада» депутат Березенко, член президії БПП, ретранслював знову думку свого шефа-президента і сказав подібне: «В окопах воюють бійці, які розмовляють російською мовою, ми повинні в цьому законі врахувати їхні права. Законопроект у сесійній залі розглядатиметься тиждень». Тобто, комітет Княжицького і Подоляк вмив руки від правок, його правитимуть тиждень депутати в залі?

Давайте подивимося, як СЬОГОДНІ виглядає цей НЕ ВИПРАВЛЕНИЙ комітетом, винесений на голосування законопроект – і куди там ще можна всунути російськомовні права.

Стаття МОВА ОСВІТИ. Має неправильне формулювання «навчання мовами меншин», а це означає, що дозволено школи, в яких мова меншин переважає над українською мовою, бо весь процес (навчання) - мовою меншини. Правильно було б виправити на «вивчення мов меншин». Однак, не виправили. Сепарським школам бути. Залишили цю норму без змін.

Стаття МОВА НАУКИ. Має неправильну норму, коли дисертації та наукові праці захищаються чи публікуються АБО українською мовою, АБО мовами ЄС (це тепер якою мовою хочеш в Україні, тією мовою і твориш науку). Правильно було б виправити і прибрати АБО. Дисертації та наукові статті повинні бути обов’язково українською мовою, ПЕРЕКЛАДЕНІ мовами ЄС. Однак, не виправили. Залишилося без змін.

Стаття МОВА КУЛЬТУРИ. Має неправильне формулювання: можна проводити культурні заходи НЕ українською мовою, якщо такий задум автора. Тобто, відкрили шлюз не лише для іноземців, а для всіх, хто хоче лишити Дєдів Марозів, кокошники і балалайки, бо такий задум автора. Цю норму треба було перефразувати. Не перефразували. Залишилося без змін.

Стаття МОВА КНИГОВИДАВНИЦТВА. Передбачає відштовхуватися від 50% книг українською мовою. Чому 50? Чому не більше? За кордоном узагалі все 100 % державною. У нас 50% . Залишилося без змін.

Стаття МОВА ДРУКОВАНИХ ЗМІ. Теж встановлена норма відштовхуватися від газет лише 50% державною мовою. І то це подають як заслугу «патріотів-авторів», бо їхня «подружка-патріотка» Сюмар взагалі наполягала виправити 50% на 25% українською. Отже, комітет на виправлення порогу 50% скажімо на 80% не пішов. Лишилося без змін.

Стаття КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ. Має неправильну норму, що комп’ютерна програма дозволяється АБО українською мовою, АБО мовами ЄС. За такої норми немає стимулу створювати україномовну програму. Не виправили. Лишили без змін.

Стаття МОВА в ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ. Має неправильну норму. Дозволяється поліцейським розмовляти іншою мовою з ОСОБАМИ, які не володіють українською. Правильно було б замінити слово «ОСОБИ» на ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ. З іноземцями поліція може розмовляти іншою мовою. Слово «Особи» відкриває можливість усім ватникам заявити, що вони не розуміють української мови і примусити поліцію говорити московитською. НЕ виправили. Залишили без змін.

Стаття МОВА ТЕЛЕБАЧЕННЯ. Закладену мовну шизофренію, коли в студії розмовляють різними мовами. Не виправили. Правильно було б виокремити передачі окремо державною і окремо для меншин, до того ж для меншин не Загальнонаціональне ТБ, а місцеве ТБ, де живе меншина. Так, наприклад, прописано у Польщі. НЕ виправили цю норму. Залишили без змін.

Прошу мені пояснити, українці, ЩО САМЕ вас радує в цьому законопроекті? І куди там ще засовувати права російськомовних? Там і так їхні суцільні права.

Ви розумієте, що навіть такими нормами, що вже є, ви не вирішите остаточно мовну проблему в країні?

Ви розумієте, що перекладаєте на плечі своїх дітей те, що повинні зробити МИ. І наші діти, які виростуть, замість того, щоб забути про мовну проблему, і йти вперед, розбудовувати країну та забезпечувати нам нашу старість, вони змушені будуть знову повертатися до мовної теми і підтягувати НАШІ хвости. Наші діти змушені будуть знову проходити через скандали, тиск, негатив, приниження, прохання мови з протягнутою рукою. Знову пояснюватимуть щось Европі, якщо вона ще буде ціла. І це все їм приготуємо МИ, батьки.

Поділіться причиною вашої радості, українці.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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