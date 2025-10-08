З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії

Сибіга: Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгоочікуваний крок. Багато хто чекав на нього роками

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга уточнив, що перелік конкретних держав буде сформований і затверджений Кабінетом міністрів окремо

Кабінет міністрів ухвалив постанову, підготовлену Міністерством закордонних справ, яка визначає критерії для іноземних держав, із якими Україна може запровадити спрощений порядок набуття громадянства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

За словами міністра, головною цільовою аудиторією цих змін є українські громади за кордоном. Запровадження множинного громадянства дасть змогу етнічним українцям, які мають паспорти інших держав, отримувати громадянство України без необхідності відмови від чинного.

«Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгоочікуваний крок. Багато хто чекав на нього роками», – наголосив Сибіга. Він зазначив, що цей крок може суттєво збільшити кількість громадян України, адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків отримають змогу відновити правовий зв’язок із Батьківщиною.

Міністр повідомив, що пріоритет у запровадженні спрощеного набуття громадянства надаватиметься державам, які належать до найближчих і найнадійніших союзників України.

Серед основних критеріїв, які враховуватимуться при визначенні таких країн:

членство у G7;

членство в Європейському Союзі;

запровадження санкцій проти Росії за агресію проти України;

підтримка українського суверенітету й територіальної цілісності;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень і перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші чинники, що впливають на захист національних інтересів України.

Сибіга уточнив, що перелік конкретних держав буде сформований і затверджений Кабінетом міністрів окремо. Постанова лише встановлює загальний порядок його підготовки та критерії відбору.

«Сьогодні головне те, що ми визначили єдиний підхід і перелік критеріїв. Це державницьке рішення, яке поєднує збереження єдності світового українства зі стратегічними інтересами національної безпеки України», –підсумував міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ухвалення закону про множинне громадянство є важливим і правильним кроком.

«Множинне громадянство – важливий закон, який прийняв український парламент. Закон є, закон правильний», – підкреслив президент.

Наступним кроком, за словами Зеленського, стане визначення переліку держав, із якими Україна насамперед впроваджуватиме можливість множинного громадянства. Пріоритет надаватиметься тим країнам, де проживає значна кількість українців і які активно підтримують країну.