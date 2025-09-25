«Слуга народу» Квасніцька закликала президента запровадити в Одесі військову адміністрацію

Депутатка облради: «Маю надію, що президент почує наших військових»

Депутатка Одеської міської ради Ольга Квасніцька закликала президента Володимира Зеленського створити в Одесі військову адміністрацію для того, щоб «побороти корупцію мера Геннадія Труханова». Відповідну заяву політикиня зробила каналу 24.

Вона наголосила, що відносно Труханова правоохоронці виявили численні випадки корупції та неправомірної вигоди, зокрема і шляхом бюджетних коштів, а також було відкрито низку кримінальних справ.

За словами депутатки, корупція настільки «вгризлася» у місто і його бюджет, що це все має наслідки й для держави.

«Нам варто запроваджувати військову адміністрацію. І я маю надію, що президент почує наших військових, наших ветеранів», – сказала Ольга Квасніцька.

Водночас на сайті глави держави з’явилася петиція з аналогічним закликом. Її автор посилається на прецеденти в Сумах та Херсоні.

Нещодавно під час віча в Одесі учасники акції – військові та ветерани – також звернулися до президента з таким проханням.

Мер Геннадій Труханов заявив, що все це маніпуляція з боку політичних опонентів.

«Не треба робити картинку. Хто маніпулює людьми й штампує ці звернення – все відомо. Я впевнений, що оцінку цьому нададуть правоохоронні органи», – сказав міський голова Одеси.