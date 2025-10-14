Головна Країна Суспільство
«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів у Києві та Одесі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів у Києві та Одесі
«Укрпошта» зазначає, що це лише перший етап
фото: Укрпошта

«Укрпошта» анонсувала розширення мережі наступного року

«Укрпошта» оголосила про запуск власної мережі поштоматів. Перші 100 одиниць будуть встановлені вже цього року: 70 у Києві та 30 в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрпошту».

Як зазначили у компанії, проєкт реалізується у співпраці з українським виробником Modern Expo, який виграв відповідний тендер.

«Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі (без світла й звʼязку)», – зазначили в «Укрпошті».

Отримати посилку можна буде як за ПІН-кодом, так і через оновлений мобільний застосунок «Укрпошта 2.0». «Укрпошта» зазначає, що це лише перший етап. Наступного року мережа поштоматів буде розширена по всій території України.

До слова, у проєкті бюджету на 2026 рік уряд назвав державну «Укрпошту» ризиковою та нібито визнав потребу її докапіталізації. Водночас гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив, що їй не загрожує дефолт.

Гендиректор компанії спростував чутки про дефолт, які поширили ЗМІ. Він назвав джерело цієї інформації – лист Нацбанку за підписом його голови Андрія Пишного, де зазначається, що дефолт і докапіталізація «Укрпошти» – це один із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України. Крім того, він прокоментував пропозицію Національного банку закрити ПІН Банк замість того, щоб його передати «Укрпошті».

Нагадаємо, Національний банк звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з листом. У документі регулятор вказав на збитковість і недостатню капіталізацію державної «Укрпошти».

Як відомо, перший банк фінансової інклюзії в Україні має бути створено на базі АТ «Укрпошта», для чого раніше рішенням уряду до Міністерства розвитку громад та територій з подальшою передачею «Укрпошті» було передано акції Першого інвестиційного банку. Його головним завданням пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення).

До речі, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський оприлюднив у Facebook дані про свої доходи й видатки за 2024 рік. За його словами, минулого року він отримав зарплату та доплату 15% за роботу з державною таємницею – 11,72 млн грн до податків, або в середньому 970 тис. грн на місяць.

Теги: Укрпошта пошта Київ Одеса

«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів у Києві та Одесі
«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів у Києві та Одесі
Два місяці вважався зниклим безвісти. Згадаймо Тараса Коврика
Два місяці вважався зниклим безвісти. Згадаймо Тараса Коврика
Митники попереджають про можливі затримки руху в одному з пунктів пропуску
Митники попереджають про можливі затримки руху в одному з пунктів пропуску
В Україні місцями дощитиме: погода на 14 жовтня 2025
В Україні місцями дощитиме: погода на 14 жовтня 2025
Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому
Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому
Стало відомо, скільки відсотків українців готові до ризикованої роботи за кордоном
Стало відомо, скільки відсотків українців готові до ризикованої роботи за кордоном

