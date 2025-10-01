Головна Одеса Новини
На Одещині оголошено день жалоби за загиблими через негоду

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди в місті
Негода в Одесі забрала життя девʼятьох людей, серед яких дитина

Завтра, 2 жовтня, на території Одеської області оголошено день жалоби через загибель в Одесі девʼятьох людей унаслідок негоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Серед тих, хто загинув – п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина. Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата. Завтра у день жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені державні прапори України, а розважальні заходи обмежені», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 30 вересня Одесу накрили потужні дощі, спричинені локальним циклоном над Чорним морем. За добу випало 94 мм опадів – 224% від місячної норми. Через небезпеку підтоплень синоптики тричі підвищували рівень попередження – від жовтого до червоного.

Нагадаємо, рятувальники ДСНС добу ліквідовують катастрофічні наслідки потужної зливи та повені в Одесі та Одеському районі. Ситуація є критичною – кількість загиблих зросла, а пошукові роботи тривали всю ніч.

До слова, в Одесі 1 жовтня навчання у школах перевели на онлайн-режим через негоду та значні підтоплення в місті. Керівниця Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила, що таке рішення ухвалене для ліквідації наслідків стихії. За її словами, багато шкіл, класів, груп та укриттів зазнали підтоплення.

