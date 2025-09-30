Головна Одеса Новини
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Через зливу міський електротранспорт зупинився, тож люди їдуть на таксі
фото: depositphotos.com

Одесу накрила потужна злива, яка призвела до зупинки частини громадського транспорту та значного затоплення вулиць

Сьогодні ввечері, 30 вересня, в Одесі виник справжній потоп. Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. Через це ціни на таксі стрімко зросли, повідомляє «Главком».

Одесити поділилися у соцмережах захмарними цінами на поїздки. За словами користувачів, такі ціни є причиною того, що при поїздці буквально можна втопити автомобіль.

Негода в Одесі: ціни на таксі злетіли до небес фото 1
фото з соцмереж

Нагадаємо, Одесу накрила потужна злива, яка призвела до зупинки частини громадського транспорту та значного затоплення вулиць. У низці районів міста проїзд ускладнений або неможливий. Міська влада та поліція закликають водіїв бути вкрай обережними та за можливості утриматися від поїздок.

Через велику кількість опадів порушено роботу міського електротранспорту. Трамваї №7, 13 та 27 тимчасово не курсують, оскільки їхні лінії було знеструмлено. Рух трамвая №20 повністю зупинено, замість нього запустили маршрутки. Також тролейбус №10 їде лише до вулиці Рішельєвської, а тролейбус №8 – до вулиці Хімічної.

До слова, небезпечні метеорологічні явища очікуються на території Київської області вночі 3 жовтня.

потоп негода таксі Одеса

