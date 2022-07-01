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    Думки вголос

    Відчуйте різницю. Чому Грузії не дали статус кандидата в ЄС?

    • Максим Білявський

      Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова

    •  glavcom.ua
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    Замість енергетичної свободи Грузія продовжує бути у ярмі - Відчуйте різницю. Чому Грузії не дали статус кандидата в ЄС?
    Замість енергетичної свободи Грузія продовжує бути у ярмі

    Наслідки за співпрацю з країною-агресором

    Грузія

    Енергорегулятор заявив, що їх держава продовжить імпортувати електроенергію з Росії, адже вона дешевша за кіловати з Туреччини або Азербайджану. Замість енергетичної свободи продовжують бути у ярмі. Вочевидь це через вплив клану колишнього президента Іванішвілі, який за сумісництвом є одним із акціонерів Газпрому. Тому і не дивно, що Грузії не надали кандидатсво на членство у ЄС.

    Литва

    Міністерство енергетики заявило, що встановить чотири накопичувача сумарною потужністю 800 МВт для забезпечення стабільної роботи енергосистеми у разі відключення від енергокільця БРЕЛЛ (Білорусія-Росія-Естонія-Латвія-Литва). Тобто литовці твердо обирають свободу, солідарність та дистанціюються від дикунів. Загалом синхронізація країн Балтії з енергосистемою континентальної Європи завершиться до 2025 року.

    Україна

    Синхронізація енергосистеми з континентальною Європою завершена раніше термінів (план – 2023), за кілька годин до повномасштабного вторгнення ереф. Інфраструктура, попри навалу орків, надійно працює вже четвертий місяць поспіль, а з учорашнього дня вітчизняна електроенергія експортується в ЄС.

    Що хотів сказати цим дописом?

    Україна – європейська держава сильних та вільних людей, які разом здатні подолати найскладніші виклики.

    Перемога вже близько.

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    Джерело: блог Максима Білявського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС росія окупанти війна електроенергія Грузія Україна окупація #stoprussia
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    Відчуйте різницю. Чому Грузії не дали статус кандидата в ЄС?