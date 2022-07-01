Відчуйте різницю. Чому Грузії не дали статус кандидата в ЄС?

Наслідки за співпрацю з країною-агресором

Грузія

Енергорегулятор заявив, що їх держава продовжить імпортувати електроенергію з Росії, адже вона дешевша за кіловати з Туреччини або Азербайджану. Замість енергетичної свободи продовжують бути у ярмі. Вочевидь це через вплив клану колишнього президента Іванішвілі, який за сумісництвом є одним із акціонерів Газпрому. Тому і не дивно, що Грузії не надали кандидатсво на членство у ЄС.

Литва

Міністерство енергетики заявило, що встановить чотири накопичувача сумарною потужністю 800 МВт для забезпечення стабільної роботи енергосистеми у разі відключення від енергокільця БРЕЛЛ (Білорусія-Росія-Естонія-Латвія-Литва). Тобто литовці твердо обирають свободу, солідарність та дистанціюються від дикунів. Загалом синхронізація країн Балтії з енергосистемою континентальної Європи завершиться до 2025 року.

Україна

Синхронізація енергосистеми з континентальною Європою завершена раніше термінів (план – 2023), за кілька годин до повномасштабного вторгнення ереф. Інфраструктура, попри навалу орків, надійно працює вже четвертий місяць поспіль, а з учорашнього дня вітчизняна електроенергія експортується в ЄС.

Що хотів сказати цим дописом?

Україна – європейська держава сильних та вільних людей, які разом здатні подолати найскладніші виклики.

Перемога вже близько.

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Джерело: блог Максима Білявського

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