Відчуйте різницю. Чому Грузії не дали статус кандидата в ЄС?
Наслідки за співпрацю з країною-агресором
Грузія
Енергорегулятор заявив, що їх держава продовжить імпортувати електроенергію з Росії, адже вона дешевша за кіловати з Туреччини або Азербайджану. Замість енергетичної свободи продовжують бути у ярмі. Вочевидь це через вплив клану колишнього президента Іванішвілі, який за сумісництвом є одним із акціонерів Газпрому. Тому і не дивно, що Грузії не надали кандидатсво на членство у ЄС.
Литва
Міністерство енергетики заявило, що встановить чотири накопичувача сумарною потужністю 800 МВт для забезпечення стабільної роботи енергосистеми у разі відключення від енергокільця БРЕЛЛ (Білорусія-Росія-Естонія-Латвія-Литва). Тобто литовці твердо обирають свободу, солідарність та дистанціюються від дикунів. Загалом синхронізація країн Балтії з енергосистемою континентальної Європи завершиться до 2025 року.
Україна
Синхронізація енергосистеми з континентальною Європою завершена раніше термінів (план – 2023), за кілька годин до повномасштабного вторгнення ереф. Інфраструктура, попри навалу орків, надійно працює вже четвертий місяць поспіль, а з учорашнього дня вітчизняна електроенергія експортується в ЄС.
Що хотів сказати цим дописом?
Україна – європейська держава сильних та вільних людей, які разом здатні подолати найскладніші виклики.
Перемога вже близько.
Джерело: блог Максима Білявського