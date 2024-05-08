Росіяни намагаються закріпитися на острові Нестрига: аналіз ISW

Окупанти здійснили незначне просування на заході Новомихайлівки

Російські війська продовжили штурм біля Часового Яру та намагаються закріпитися на острові Нестрига (на південний захід від Херсона), але не можуть просунутися на острів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

7 травня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але лінія фронту не змінювалася. Російські війська продовжували наступ на північний захід від Сватового в районі Кислівки та Котлярівки, Синьківки, Піщаного, Берестового, Стельмахівки, Невського, Тернів і Ямполівки, Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Російські війська продовжували наземні атаки на Сіверському напрямку в районі Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Роздолівки, але жодних підтверджених змін не було.

7 травня російські війська продовжили штурм біля Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська здійснили наземні атаки поблизу Богданівки, Нового мікрорайону, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Речник Угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин заявив, що українські війська відновлюють мости через канал «Сіверський Донець-Донбас» для відновлення шляхів сполучення. Російський блогер заявив, що російські війська регулярно завдають ударів по українських мостах через канал.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі наступальних операцій у цьому районі 7 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що російські війська просунулися вздовж залізничної лінії на захід від Очеретиного.

Окупанти нещодавно трохи просунулися на південний захід від Донецька на тлі продовження наземних атак на захід і південний захід від міста 7 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що російські війська здійснили незначне просування в західній Новомихайлівці (на південний захід від міста Донецьк).

7 травня тривали позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського та Урожайного (обидва на південь від Великої Новосілки).

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що російські війська просунулися вулицею Скидною до нових позицій у південно-східному Роботиному.

Обмежені позиційні бойові дії тривали на лівому березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок, 7 травня, але останнім часом підтверджених змін на лінії фронту не було.

Речник Південного оперативного командування Збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що російські війська продовжують зусилля із закріплення позицій на острові Нестрига (на південний захід від Херсона), але російські війська не можуть просунутися далі на острів через сильний український вогонь.