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«Раніше 2028 року не повернемося». Російська чиновниця дала сумний прогноз для спортсменів РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Раніше 2028 року не повернемося». Російська чиновниця дала сумний прогноз для спортсменів РФ
Вяльбе: ми повинні розуміти, що принижуватись ні перед ким не треба

Вяльбе не вірить в участь російських спортсменів в наступній зимовій Олімпіаді, яку в 2026 році прийматиме Італія

Глава Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе розповіла, коли російські лижники повернуться на міжнародні змагання.

«Є безліч країн, де прийнято рішення лише на рівні уряду, щоб не запрошувати росіян. Мер Тронхейма, наприклад. Мені прикро. Ми повинні розуміти, що принижуватись ні перед ким не треба. Коли на кону стоїть твоя країна чи поїздка на Кубок світу, ні в кого не має сумнівів – про що зараз треба думати. Раніше 2028 року ми нікуди не повернемося. І то за умови, що світ зміниться», – заявила Вяльбе.

Також вона зазначила, що не вірить в участь російських спортсменів в наступній зимовій Олімпіаді, яку в 2026 році прийматиме Італія.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт Кубок світу Італія росіяни Олімпіада росія олімпійські ігри

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