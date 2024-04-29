Пережив дві Світові війни: окупанти розібрали один із найстаріших ліцеїв Маріуполя (фото, відео)

Школа пережила дві світові війни, але не російську окупацію

Під час блокади Маріуполя росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади

Російські загарбники розібрали один з найстаріших навчальних закладів Маріуполя – маріупольську колегіум-школу № 1, яка пережила дві Світові війни. Про це повідомляє пресслужба міськради Маріуполя.

Такий вигляд мала Маріїнська гімназія в Маріуполі до війни

Як зазначається, окупанти розібрали навчальний заклад. Зробили це для того, щоб знищити докази того, як вони обстрілювали мирні об’єкти, та переписати історію Маріуполя «по-російськи».

«Ця школа – одна з найстаріших навчальних закладів Маріуполя. Побудована у 1894 році. До революції 1917 року, тут розташовувалася Маріїнська жіноча гімназія. Школа пережила дві світові війни, але не російську окупацію…», – йдеться у повідомленні міськраді.

Школа – одна з найстаріших навчальних закладів Маріуполя. Побудована у 1894 році

За попередніми даними, як повідомляється, під час блокади Маріуполя росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження, а 9 шкіл зруйновано повністю. Багато з цих приміщень використовувалися як укриття.

В них переховувалися від російських обстрілів маріупольські родини.

Нагадаємо, у Маріуполі утворилося кладовище із розгромлених росіянами будинків