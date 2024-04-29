Пережив дві Світові війни: окупанти розібрали один із найстаріших ліцеїв Маріуполя (фото, відео)
Під час блокади Маріуполя росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади
Російські загарбники розібрали один з найстаріших навчальних закладів Маріуполя – маріупольську колегіум-школу № 1, яка пережила дві Світові війни. Про це повідомляє пресслужба міськради Маріуполя.
Як зазначається, окупанти розібрали навчальний заклад. Зробили це для того, щоб знищити докази того, як вони обстрілювали мирні об’єкти, та переписати історію Маріуполя «по-російськи».
«Ця школа – одна з найстаріших навчальних закладів Маріуполя. Побудована у 1894 році. До революції 1917 року, тут розташовувалася Маріїнська жіноча гімназія. Школа пережила дві світові війни, але не російську окупацію…», – йдеться у повідомленні міськраді.
За попередніми даними, як повідомляється, під час блокади Маріуполя росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження, а 9 шкіл зруйновано повністю. Багато з цих приміщень використовувалися як укриття.
В них переховувалися від російських обстрілів маріупольські родини.
Нагадаємо, у Маріуполі утворилося кладовище із розгромлених росіянами будинків
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