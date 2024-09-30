США відправили додаткові війська на Близький Схід для захисту Ізраїлю

США зараз мають значно більше силових можливостей на Близькому Сході, ніж у квітні, коли Іран випустив сотні ракет по Ізраїлю

Глава Пентагону наказав військам «підвищити готовність реагувати на різні непередбачені обставини»

Сполучені Штати Америки розмістили на Близькому Сході додаткові сили та наказали військовим «підвищити готовність реагування». Про це повідомляє Politico.

«Ми розмістили у регіоні додаткові сили. Зараз маємо більше силових можливостей на Близькому Сході, ніж у квітні, коли Іран запустив сотні ракет і безпілотників. Тож вже є дуже надійний військовий потенціал, щоб захистити себе та допомогти захистити Ізраїль, якщо до цього дійде», – сказав представник Ради національної безпеки Джон Кірбі телеканалу ABC.

Глава Пентагону Ллойд Остін наказав авіаносцю USS Abraham Lincoln і прикріпленим до нього есмінцям залишатися на Близькому Сході. Також група готовності десантних операцій USS Wasp, яка містить десантні кораблі USS New York і USS Oak Hill, тисячі морських піхотинців і винищувачі F-35B, залишиться в східній частині Середземного моря.

Остін наказав «підвищити готовність реагувати на різні непередбачені обставини» і пообіцяв, що найближчими днями до регіону буде перекинуто додаткові «можливості повітряної підтримки». Крім того, у заяві Пентагону сказано, що кораблі у Середземному морі підтримуються «посиленою присутністю винищувальної та ударних ескадрилій Міністерства оборони». Йдеться про літаки F-22, F-15E, F-16 та A-10.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізраїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Як заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Ізраїль зіткнеться з серйозними труднощами у поверненні своїх громадян до їхніх домівок на півночі країни, якщо він вступить у повномасштабну війну з бойовиками «Хезболли» або Іраном.

До слова, ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.