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Школярам окупованого Генічеська поліцейські РФ провели «урок», – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Школярам окупованого Генічеська поліцейські РФ провели «урок», – Центр нацспротиву
Росіяни мілітаризують українських дітей
фото з відкритих джерел

Росіяни продовжують мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях

Російські поліцейські провели «вікторину» для школярів у місті Генічеськ, яке тимчасово окуповане військами Росії. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Кремлівська влада на ТОТ Херсонщини систематично проводить заходи з мілітаризації українських дітей за російськими стандартами та наративами. Чергову «патріотичну» вікторину «Росія – батьківщина моя» провели поліцаї слідчого комітету РФ для учнів Генічеська.

Крім того, що окупанти проводять мілітаризацію дітей та промивають їм мізки, поліцаям поставлено ще й завдання визначати дітей, чиї сім’ї не підтримують окупаційну російську владу.

Окрім так званих поліцейських до такої фільтраційної діяльності окупанти залучають і педагогів. Для цього напередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей  які «потенційно підтримують Україну».

Нагадаємо, у ГУР заявили, що сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони.

До слова, Росія насильницькими методами заганяє мешканців окупованих територій в якості гарматного м’яса у своє військо. 

Також стало відомо, що село Синьківка на Куп'янському напрямку на Харківщині, про захоплення якого росіянами повідомили в аналітичному центрі Інститут вивчення війни (ISW), лишається сірою зоною. 

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Теги: росія Батьківщина окупанти влада війна діти

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