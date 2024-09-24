Школярам окупованого Генічеська поліцейські РФ провели «урок», – Центр нацспротиву

Росіяни продовжують мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях

Російські поліцейські провели «вікторину» для школярів у місті Генічеськ, яке тимчасово окуповане військами Росії. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Кремлівська влада на ТОТ Херсонщини систематично проводить заходи з мілітаризації українських дітей за російськими стандартами та наративами. Чергову «патріотичну» вікторину «Росія – батьківщина моя» провели поліцаї слідчого комітету РФ для учнів Генічеська.

Крім того, що окупанти проводять мілітаризацію дітей та промивають їм мізки, поліцаям поставлено ще й завдання визначати дітей, чиї сім’ї не підтримують окупаційну російську владу.

Окрім так званих поліцейських до такої фільтраційної діяльності окупанти залучають і педагогів. Для цього напередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей які «потенційно підтримують Україну».

Нагадаємо, у ГУР заявили, що сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони.

До слова, Росія насильницькими методами заганяє мешканців окупованих територій в якості гарматного м’яса у своє військо.

Також стало відомо, що село Синьківка на Куп'янському напрямку на Харківщині, про захоплення якого росіянами повідомили в аналітичному центрі Інститут вивчення війни (ISW), лишається сірою зоною.