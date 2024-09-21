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Зеленський повідомив, що «план перемоги» вплине на дипломатичні відносини з Росією

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, що «план перемоги» вплине на дипломатичні відносини з Росією
фото: ОП

«Основна небезпека – в поляризації світу. В принципі, це і є стратегія Росії», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «план перемоги» сприятиме більш результативним майбутнім дипломатичним зустрічам з Росією. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

««План перемоги», цей міст щодо посилення України, може сприяти більш результативним майбутнім дипломатичним зустрічам з Росією. Якщо не буде цього, ми будемо жити так, як ми живемо, і будемо боротися. Але ми точно знаємо, що тоді безумовно розділений буде світ. Безумовно, буде два майданчики. Один буде підтримувати Україну, а другий буде робити вигляд, немов би підтримує, щоб Росія і Україна сіли за стіл перемовин. Хоча в принципі, будуть робити все, щоб штовхати до тих чи інших компромісів», – сказав Зеленський.

Президент вважає, що «є глобальна небезпека в послабленні Заходу і посиленні  антагоністів Західної політики, ЄС і США»:

«Основна небезпека – в поляризації світу. В принципі, це і є стратегія Росії».

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».

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Теги: росія дипломатія війна Володимир Зеленський Україна росіяни

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