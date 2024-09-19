Сова, дрон Magura V5 і море: у Києві з'явився мурал присвячений розвідці (фото)

На муралі зображена сова з крилами, яка є символом розвідки

Мурал названо «Мудрий панує над зірками», він символізує масштабну роботу, яку виконують бійці розвідки

Сьогодні, 19 вересня на столичному Подолі в межах акції «ГУРКІТ від ГУРу» відбулася церемонія відкриття стінопису «Мудрий панує над зірками». Основною метою створення стінопису є вшанування роботи української розвідки та відзначення військових успіхів Сил оборони України в Чорному морі. Про це повідомляє Армія.inform.

На муралі зображена сова з крилами, яка є символом розвідки. Вона панує на землі у небі та морі. Мурал присвячений підрозділу головного управління розвідки Міноборони Group 13 та Magura V5.

Мурал названо «Мудрий панує над зірками», він символізує масштабну роботу, яку виконують бійці розвідки, зокрема підрозділи Group 13 та Magura V5. «Сюжет у моєму авторському стилі про діяльність ГУР МОУ в Чорному морі. Ми бачимо тут персоніфікований збірний образ розвідки – символ ГУР, морський дрон, серф, як відсилка до морського дрона, підбитий «русскій воєнний корабль», рука когось мудрого, яка панує над зірками. Це гасло ГУР», – зауважив автор муралу митець Володимир Манжос.

4 фото На весь екран







На відкритті були представники Головного управління розвідки, офісу президента, районної адміністрації та мешканці району. Під час церемонії представник розвідки розвідки Андрій Юсов самостійно пофарбував частину муралу.

Нагадаємо, завдяки дронам Magura V5 були вражені 14 російських кораблів, вісім з яких знищені повністю.

За інформацією ГУР, ідеться про розвідувальний корабель росіян «Іван Хурс», патрульний корабель «Сєргєй Котов», десантні судна «Акула» та «Серна», ракетний корабель «Івановєц», великий десантний корабель «Цезарь Куніков», а також російські швидкісні патрульні та десантні катери різних типів.

Раніше повідомлялося, що мурал на будівлі пожежної частини Бородянки потрапив до реєстру рекордів України.