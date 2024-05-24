Польща та Греція закликали ЄС створити спільний повітряний щит

На думку польського прем'єра, європейські країни повинні припинити конкурувати при створенні ППО і почати співпрацю

Прем’єр-міністри Польщі та Греції подали до Європейської комісії листа із закликом до створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Reuters.

«Я надіслав листа до Європейської комісії разом із прем’єр-міністром (Греції) Міцотакісом щодо спільної європейської оборонної політики», – сказав Туск під час інтерв’ю TVP Info у четвер увечері, 23 травня.

Він додав, що вже є позитивна реакція Єврокомісії, щоб зробити протиракетну ППО спільним завданням для Європи.

«Тільки сильна, об'єднана Європа, яка проводить спільну оборонну політику... зможе запобігти війні. Ми готуємося до війни не тому, що ця війна станеться, а для того, щоб вона не сталася», – сказав преи'єр Польщі.

На його думку, європейські країни повинні припинити конкурувати при створенні своїх систем протиповітряної оборони і почати співпрацю, зокрема щодо спільних інвестицій в оборонну промисловість.

«Нам потрібно менше фрагментації та спільних проєктів. Як щит протиповітряної оборони, запропонований Кіріакосом Міцотакісом і Дональдом Туском», – написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на сторінці в X у четвер.

Нагадаємо, генеральний директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам ЄС слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського «Залізного купола».

Як повідомлялося, декілька європейських країн, у тому числі Франція, не бажають передавати Україні свої найсучасніші системи протиповітряної оборони.