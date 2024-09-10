Головна Думки вголос Костянтин Машовець
search button user button menu button
Костянтин Машовець Координатор групи «Информационное сопротивление»

Росіяни стикнулися з затяжними боями на Покровському напрямку. Огляд з фронту

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російські сили на Покровському напрямку застрягли у пастці
колаж: glavcom.ua

Чому атаки окупантів на Покровськ не дають результатів

Судячи зі всього, командування російської 2-ї загальновійськової армії (ЗВА), 90-ї танкової дивізії, а також приданих їм сил й засобів зі складу УВ «Південь», опинились у «дещо двозначній» ситуації.

Очевидно, командування УВ «Центр» вимагає від них максимально швидкого завершення ліквідації плацдарму ЗСУ на річці Вовча, східніше рубежу Желанне Перше – Желанне Друге, й одночасно прагне цими ж силами – «продовжувати наступ на Покровськ».

Двозначність полягає у тому, що очевидно противник відчуває у цьому сенсі певні складнощі – як із координацією такого роду дій, так й з розподілом своїх боєздатних сил й засобів по конкретним напрямкам та ділянкам. Тому, вже протягом кількох крайніх діб відчувається його певне «коливання», у сенсі вибору ним порядку виконання цих завдань.

На перший погляд здається, що вибір цей очевидний, адже до виконання першого завдання залучені більш як достатні для цього сили:

  • Значна частина 2-ї ЗВА (принаймні два полки 27-ї мотострілецької дивізії/мсд);
  • 114-а окрема мотострілецька бригада (омсбр) 1-го армійського корпусу (АК), без одного батальйону;
  • 90-а танкова дивізія (228-й мсп та 239-й тп);
  • частина сил 5-ї та 110-ї омсбр.

Це не рахуючи ряду батальйоні та полків мобілізаційного резерву, оперативно підпорядкованих вищевказаним з'єднанням. По суті, для того, аби обійти та оточити декілька українських батальйонів неповного складу східніше річки Вовча, у напрямку на село Невельське, на ділянці 9Х12 км, противник зосередив майже повноцінний армійський корпус, принаймні, формально.

Однак, складність полягає у тому, що робить він це – вкрай повільно, зокрема:

  • Прорватися між Українськом та Гірником йому поки не вдається. Більше того, схоже на те, що у боях за село Українськ його передові підрозділи добряче зав'язли (а мали, вже прорватися до Цукуриного та дороги між Гірником та цим селищем).
  • Окрім того, противник продовжує бої за Галицинівку й відповідно – поки не може повністю «звернути оборону» ЗСУ вздовж Вовчої з півночі, у бік Желанного Першого, як це, очевидно, передбачено його планом.
  • А головне – ЗСУ продовжують утримувати район Гірник – Зоряне – Олександропіль – Курахівка, а значить – мають можливість для матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) своїх підрозділів, які знаходяться східніше Вовчої (тобто, ведуть бої у районі Галицинівки, чи утримують дорогу Желанне Друге – Красногорівка).

Спроба передових підрозділів 5-ї та 110-ї омсбр противника посприяти виконанню цього завдання, шляхом просування на північ, у північно-західному та західному напрямках з боку Красногорівки, у рамках «сумісної операції» з УВ «Центр», схоже – також пригальмувала (противник хоч й перебрався через річку Лозова, однак його просування на північ склало до 1 км, а у напрямку на Олександропіль, вздовж південного берега Лозової – до 1,7 км).

До того ж, ситуація із міста Селидове та бар'єрним рубежем по річці Журавка та Казенний Торець (той самий «шанс» ЗСУ, про який я писав раніше), також, ймовірно, не додають командуванню 2-ї ЗВА противника особливого оптимізму.

Підрозділи її 27-ї мсд, 15-ї та 30-ї омсбр, які діють на цьому напрямку (власне, Покровському) вимушені це робити на достатньо широкому фронті – від Селидового, до Воздвиженки. Й відповідно – суттєво розосереджувати власні сили та засоби, що, своєю чергою, об'єктивно ускладнює їм виконання головного завдання – здійснення прориву за цей бар'єрний рубіж. Противник, кілька днів тому, зміг зайняти Новогродівку й зав'язати бої у самій Гродівці, але суттєвого просування західніше Новогродівки, або у бік Лисівки чи Сухого Яру – не має.

Більше того, схоже, що й бої у південно-східній частині Гродівки також даються йому нелегко (за моєю інформацією, бої/боєзіткнення протягом кількох крайніх діб, носили там впертий та вкрай запеклий характер, окремі СП та ВП по декілька разів переходили «з рук у руки»).

Те саме, очевидно, відбувається й у районі Селидове. Противник все ніяк не може «увірватися» у місто з боку Михайлівки (хоча, регулярно й майже безперервно робить такі спроби). Вперте утримання ЗСУ Маринівки (південніше Новогродівки), скоріш за все, цьому «не сприяє». Так само, як й будь-яким діям противника у бік Селидового з боку зайнятою ним Новогродівки.

Зазвичай, у таких випадках, російське командування приганяє на «проблемну» ділянку ще 1-2 бригади (а то й цілу дивізію), аби відновити та підтримувати тактичну та оперативну щільність своїх бойових порядків на потрібному для продовження «пробивання» оборони противника, рівні.

Однак, схоже на те, що у даному випадку, якось «зайвої» бригади у нього не знайшлося. А ті, що знайшлися, сконцентрувались південніше, у бік Українська та Гірника, а також в районі Красногорівки.

Таким чином, можемо констатувати. Ситуація у південній частині смуги наступу противника на Покровському напрямку, на даний момент, залишається вкрай важкою (адже, об'єктивно, загроза ліквідації нашого плацдарму східніше Вовчої, у напрямку на Невельське та витіснення наших військ за рубіж Українськ – Курахівка продовжує бути значною).

Більше того, очевидно, противник зосередив для досягнення цієї цілі достатньо значні сили й засоби, які очевидно, переважають за своїм обсягом та бойовими спроможностями сили й засоби ЗСУ, які обороняються на цьому напрямку. Тому, я б у жодному разі, зараз не давав якихось «оптимістичних» оцінок ситуації, штибу «противник зупинений», «ситуація стабілізувалась» й т.д. Це, просто, не відповідає тамтешнім реаліям.

Противник продовжує активно атакувати/штурмувати й докладає значні зусилля, аби робити це майже безперервно й на максимально можливій кількості напрямків та ділянок. Щоб було зрозуміло. На окремих ділянках Покровського напрямку, противник проводить по 16-20 атак/штурмів на добу (буває, й всі 25).

В окремі дні, бувало що на кількох певних локаціях (напрямках) разом відбувалось по 70-75 бойових зіткнень (атак противника) за добу. Зазвичай, вони атакують/штурмують, поки не мають просування, бодай якогось мінімального, або у них просто не закінчуються, на даний момент й у цьому конкретному місці, штурмові підрозділи.

Єдине, порівняно позитивне, що можливо констатувати, щодо цих спроб противника, це те, що обсяг та розмір атакуючих/штурмуючих підрозділів (груп) противника, «за один раз», помітно зменшився (тепер, це максимум – штурмовий взвод «скороченого складу», до 15-17 «тушок», а частіше – штурмове відділення – до 7-8 «голів»).

Ну й суттєво знизились обсяги задіяної противником, на Покровському напрямку, в таких атакуючих/штурмових діях, бойової техніки. Це тепер, переважно – окремі одиниці (до 3-4-х), частіше, противник, взагалі атакує виключно піхотою, з артилерійсько-авіаційною підтримкою.

Штурмові роти та батальйони, які раніше «перли напролом», «обліпивши» з десяток одиниць ББМ, вже певний час на Покровському напрямку, противником не використовуються. Хоча, окремі «ексцеси», такого роду, й бувають.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти армія ЗСУ війна Україна росія наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що стоїть за новою хвилею атак Росії по Україні?
Росія готує нову кампанію проти енергосистеми України: чого чекати?
27 серпня, 12:05
З 2 вересня банк припинить здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізичних осів
Raiffeisen Bank обмежив для росіян валютні перекази за кордон
15 серпня, 13:23
Захист території Росії для Путіна коштує дешевше, ніж спроба окупації території України
Путін платить своїм військам за напад на Україну більше, ніж за оборону Росії
19 серпня, 15:58
Курщина: ЗСУ заявили, що зайшли в Любимівку (відео)
Курщина: ЗСУ заявили, що зайшли в Любимівку (відео)
13 серпня, 15:33
Окупанти можуть готуват ипровокацію на ЗАЕС
МАГАТЕ зробило тривожну заяву про ядерну безпеку на Запорізькій АЕС
17 серпня, 21:41
Деякі представники американської адміністрації і військові висловили захоплення тим, як українські війська впоралися з вторгненням у Курську область
Операція на Курщині: Білий дім розмірковує, чи варто допомогти ЗСУ
24 серпня, 11:19
РФ завдала масованого ракетного удару по території України
ООН відреагувала на масований удар РФ по Україні
26 серпня, 18:03
Члени Альянсу погодилися координувати безпекову допомогу та підготовку для України
Збільшення допомоги Україні та запобіжний захід очільнику АМКУ. Головне за 28 серпня
28 серпня, 21:00
Відстрочку від призиву матимуть чоловіки, чиї неповнорідні родичі загинули
Відстрочка від мобілізації, коли неповнорідний родич загинув на війні: закон набув чинності
7 вересня, 08:47

Костянтин Машовець

Росіяни стикнулися з затяжними боями на Покровському напрямку. Огляд з фронту
Росіяни стикнулися з затяжними боями на Покровському напрямку. Огляд з фронту
Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?
Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?
Чи зможе Росія переломити ситуацію на Покровському напрямку?
Чи зможе Росія переломити ситуацію на Покровському напрямку?
Ситуація на фронті. Огляд Покровського та Торецького напрямків
Ситуація на фронті. Огляд Покровського та Торецького напрямків
Ворог намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Огляд з фронту
Ворог намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Огляд з фронту
Росіяни втрачають темп у Торецьку та Покровську. Огляд з фронту
Росіяни втрачають темп у Торецьку та Покровську. Огляд з фронту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучну заяву
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
29K
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
25K
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7821
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua