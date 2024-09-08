ЗСУ блокують наступ Росії на Покровськ – The New York Times

Україна підсилила свої війська в районі Покровська бійцями двох бригад

Україна почала атаку на Росію через слабко захищену ділянку кордону. Це дало можливість швидко взяти під контроль більше території, ніж Росія захопила за майже рік свого наступу на сході України. Про це пише The New York Times.

Видання називає український наступ на Курську область «ризикованою і несподіваною спробою послабити тиск окупантів на східному фронті».

У публікації також нагадали заяву лідера Росії Полодимира Путіна, що російська армія не буде відривати сили з Донбасу, який він назвав «пріоритетом армії для захисту російської землі».

NYT пише, що просування Росії в напрямку Покровська зупинилося на одній ділянці лінії фронту. Як показують карти бойових дій, наступ російських військ на Покровськ зупинили тиждень тому біля міста Селидове. Однак, росіяни продовжили наступ на південному напрямку.

«Ознак того, що Росія відмовилася від своєї мети – просування до Покровська – немає… Російська армія майже оточила ділянку утримуваної українцями території між містами Покровськ і Курахове», – пише NYT.

NYT також повідомляє, що Україна підсилила свої війська в районі Покровська бійцями двох бригад.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, але цей факт змусив Сили оборони стати розумнішими і ефективнішими у веденні війни, зокрема, використовуючи безпілотники та високотехнологічну зброю.

Нагадаємо, якщо на російсько-українському фронті нічого не зміниться і росіянам вдасться взяти Покровськ, то далі вони підуть на Слов'янськ і Краматорськ.