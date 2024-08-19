Путін платить своїм військам за напад на Україну більше, ніж за оборону Росії

Смерть російського солдата на так званій «контртерористичній операції» у РФ коштує в понад вісім разів дешеве, ніж його смерть в Україні

Російські війська, які намагаються стримувати наступ Збройних сил України в Курській області отримують менше, ніж ті, хто бере участь у війні безпосередньо на території України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Зокрема, при пораненні військовослужбовець, залучений до так званої «контртерористичної операції» («КТО»), отримає всього 100 тис. рублів, тоді як учасник так званої «спеціальної воєнної операції» може розраховувати на 3 млн рублів.

Як зазначає Коваленко, якщо російський солдат загине на так званій «КТО» – за це платять 600 тис. рублів. Коли гине військовослужбовець, який залучений у війні на території України, за нього належить 5 млн рублів.

Керівник Центру протидії дезінформації зауважив, що учасники «контртерористичної операції» в Курській області не отримають статусу ветеранів бойових дій, який передбачає певні пільги та соціальні гарантії.

«Режим Путіна економить на війні і знецінює людські життя, особливо строковиків, яких кинули вмирати за Суджу. Уявіть, захист території Росії для Путіна коштує дешевше, ніж злочини, геноцид і спроба окупації території України», – написав він.

Нагадаємо, головнокомандувач Сирський повідомив, що на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вони обговорили ситуацію на фронті Донеччині, ситуацію на Курському напрямку та ракетну програму України.

До слова, директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко показав унікальну карту, за якою Курщина, Білгородщина, в також Кубань та Воронеж є українськими землями.