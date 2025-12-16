Головна Спорт Новини
Російський ексфутболіст зробив расистську заяву щодо легіонерів, які грають у чемпіонаті РФ

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Джон Кордоба виступає за російський «Краснодар» із 2021 року

Пономарьов заявив, що у Росії «самі розпустили цих...»

Колишній захисник ЦСКА та збірної СРСР з футболу Володимир Пономарьов зробив расистський коментар щодо темношкірих легіонерів, які грають у чемпіонаті РФ з футболу. Про це повідомляє «Главком».

«Кордобу треба гальмувати, бо він уже уявив себе великим гравцем. Чорні в Європі так не поводяться. Вони там скромні і тихі, спробуй там поговорити з суддею – видалять відразу. Загалом самі розпустили чорном**** цих», – цитують Пономарьова російські пропагандисти.

Джон Кордоба, про якого згадував Пономарьов, виступає за «Краснодар» із 2021 року. Цього сезону 32-річний футболіст провів у чемпіонаті Росії 16 матчів, забив 8 голів і зробив 4 результативні передачі.

85-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА. Він зіграв 25 матчів за збірну СРСР.

У 1966 році у складі збірної СРСР Пономарьов посів четверте місце на чемпіонаті світу. Цей результат став найкращим досягненням на Мундіалях в історії радянського футболу. Тоді на чемпіонаті світу 1966 року Пономарьов зіграв у 5 поєдинках.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

