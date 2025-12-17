Головна Світ Політика
Ексдержсекретар нагадав, як Америка поступово провалювала свої зобов'язання перед Україною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ексдержсекретар нагадав, як Америка поступово провалювала свої зобов'язання перед Україною
Майк Помпео у своєму дописі заявив, що довіра до Америки на кону, нагадавши Будапештський меморандум
фото: Bloomberg

Помпео: Україні потрібні залізобетонні гарантії безпеки, щоб стримати Путіна

Колишній Державний секретар США Майк Помпео у своєму дописі заявив, що довіра до Америки на кону, нагадавши Будапештський меморандум та дії американських президентів щодо захисту України, пише «Главком».

«У 1994 році США надали Україні гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння, але не виконали свою частину угоди, коли Росія вторглася до країни за часів Обами у 2014 році.

Байден посилив цю невдачу, надавши Україні рівно стільки підтримки, скільки потрібно для виживання, але не для перемоги. Довіра до Америки на кону. Україні потрібні залізобетонні гарантії безпеки, щоб стримати Путіна та відновити безпеку в Європі», – зазначив він.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті 5 Статуту НАТО. 

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів. 

До слова, посол України в США Ольга Стефанішина наголосила на необхідності забезпечити юридично обов'язкові гарантії безпеки для України в рамках угоди про припинення війни з Росією. 

Своєю чергою колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі попередив Україну, що вона не повинна покладатися на американські гарантії безпеки, наводячи приклад Південного В’єтнаму 1970-х років. 

