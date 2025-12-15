Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу - WP

РФ відмовилася від перемир’я, енергомережа України під загрозою

Енергетична інфраструктура України на межі краху через удари РФ

Масовані удари російських дронів і ракет по енергетичній інфраструктурі України тривають з жовтня 2025 року. Про це повідомляє The Washington Post.

За оцінками посадовців і аналітиків, енергомережа перебуває «на межі колапсу», а ризик повного блекауту зберігається для окремих регіонів і Києва.

Джерела видання повідомляють, що РФ цілеспрямовано б’є по лініях електропередач між західною та східною частинами країни. Така стратегія може фактично розділити Україну з точки зору електропостачання і створити ізольовані «енергетичні острови».

На цьому тлі Україна запропонувала енергетичне перемир’я, яке передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Президент Володимир Зеленський заявив, що він «готовий» до такого кроку, а США, за його словами, вважають, що сторони «близькі до угоди».

Кремль відкинув можливість енергетичного перемир’я. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія працює над «миром, а не припиненням вогню».

Нагадаємо, що у ніч на 13 грудня противник завдав чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 495-ти засобів повітряного нападу – 30 ракет різних типів та 465 БпЛА різних типів.

22 жовтня упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України.