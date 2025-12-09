Головна Країна Події в Україні
Сили оборони відійшли з двох сіл поблизу Мирнограду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сили оборони відійшли з двох сіл поблизу Мирнограду
Сили оборони відійшли з двох сіл поблизу Мирнограду для збереження життя та покращення логістики
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони активно знищують штурмові групи противника, застосовуючи всі наявні засоби

7-й армійський корпус Десантно-штурмових військ офіційно підтвердив вихід підрозділів Сил оборони з населених пунктів Лисівка та Сухий Яр, розташованих на південь від Мирнограду. Про це повідомляє «Главком».

«За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі цих сіл. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр був проведений для збереження життя військовослужбовців, покращення логістики та вирівнювання лінії фронту», – йдеться в офіційному повідомленні.

Ситуація в районі Мирнограду залишається складною, оскільки противник активно обстрілює місто за допомогою авіабомб. Внаслідок інтенсивних штурмових дій, ворог намагається проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони активно знищують штурмові групи противника, застосовуючи всі наявні засоби.

Протягом минулої доби в районі Мирнограду підрозділи Сил оборони ліквідували 17 окупантів та взяли в полон одного російського солдата.

Нагадаємо, у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним.

Зауважимо, Покровськ став символом нового етапу російсько-української війни – міського протистояння без окреслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз’їдають оборону.

Як повідомлялося, у районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.

