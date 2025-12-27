Головна Думки вголос Костянтин Машовець
search button user button menu button
Костянтин Машовець Координатор групи «Інформаційний спротив»

Ждуни у тилу: ворог оселяється за спиною ЗСУ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Як ждуни у тилу допомагають ворогу

У тактичному тилу наших частин та з'єднань, що діють на «донбаських напрямках», продовжує спостерігатись достатньо загрозлива тенденція.

Місцеве населення, яке, по суті, ще залишається безпосередньо у тиловій зоні наших бригад, масово сприяє ворогу й співпрацює із ним...

Диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) противника, залишки його штурмових груп, навіть, поодинокі військовослужбовці, через «розрідженість» бойових порядків наших передових частин та підрозділів, достатньо активно проникають у їх тактичний тил.

Де, зазвичай, знаходять не тільки прихисток та притулок у місцевого населення (яке залишилось «ждать освободителей»), а й сприяння з їхнього боку у своїх діях.

Наші «ждуни» переодягають їх у цивільну одежу, розміщують й ховають у підвалах, годують – поять, ведуть розвідку й т.д. Українська військова контррозвідка (ВКР) та підрозділи «охорони тилу» ЗСУ, щоденно виловлюють значну кількість таких російських інфільтратів безпосередньо у тактичних тилах наших бригад й полків, діючих у першому ешелоні.

Наприклад, у смузі лише ОДНІЄЇ з українських бригад, діючих на Костянтинівському напрямку, мобільні групи нашого ДВКР СБУ стабільно виловлюють по 5-6 російських «інфільтратів», а бувають дні, коли ця кількість сягає позначки у 10-12 «тушок».

А можна, у цьому сенсі, згадати ще й Куп'янськ, Покровськ, де це явище мало масовий характер. Й в переважній більшості випадків, всі вони знаходили притулок та укриття саме у місцевого населення. Погодьтеся, це ну зовсім ненормальна ситуація.

Звісно, що першопричиною цьому є вкрай низький рівень «тактичної щільності» військ на передовій лінії, через що противник має можливість успішно діяти цими «малими групами» проникаючи у наш найближчий тактичний тил.

Разом з тим, «проникати та закріплюватися» у такому масштабному обсязі в нашому тактичному тилу (особливо у межах більш-менш значних населених пунктів), противник не міг би, якби не зустрічав би там «готовых к сотрудничеству ждунов». Й, як на мене, з цим вже варто робити щось кардинальне.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: населення ворог фронт росія війна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисники України ліквідували окупанта 10 листопада 2025 року
Був командиром десантно-штурмової бригади. ЗСУ ліквідували майстра спорту з універсального бою
Вчора, 22:49
Деталі зустрічей із США: Зеленський про хід роботи українських переговорників
Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою
23 грудня, 14:11
Росія продає нафту Китаю зі знижкою до $35 за барель
Знижки на російську нафту для Китаю досягли рекордного рівня
18 грудня, 19:55
Президент зауважив, що далекобійні українські можливості можуть зменшитися
Зеленський попередив, що Україна ризикує скоротити виробництво БпЛА через нестачу коштів
18 грудня, 15:13
Пропагандистських російські ЗМІх стверджують, що ялинки падають через сильний вітер
У Росії протягом кількох днів масово падають ялинки. Що сталося (фото)
15 грудня, 11:22
Британські солдати армії у Фінляндії під час навчань НАТО на кордоні з Росією.
Командувач Збройних сил Британії закликає країну активізуватися для стримування російської загрози
15 грудня, 04:20
Генерал Шталь пропонує радикальні зміни для підвищення обороноздатності
Генерал Бундесверу вимагає 48-годинний робочий тиждень для обороного сектора
12 грудня, 20:57
Зеленський: «Руські» хочуть залишати собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього»
«Наша позиція дуже проста». Зеленський пояснив, як вирішити ситуацію із ЗАЕС
11 грудня, 18:05
РФ атакувала Дніпро
Атака на Дніпро: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
1 грудня, 12:54

Костянтин Машовець

Ждуни у тилу: ворог оселяється за спиною ЗСУ
Ждуни у тилу: ворог оселяється за спиною ЗСУ
Наступ на Костянтинівку: що задумав ворог
Наступ на Костянтинівку: що задумав ворог
Важкі битви за Лиман та Сіверськ тривають. Огляд фронту
Важкі битви за Лиман та Сіверськ тривають. Огляд фронту
Вовчанськ і Куп'янськ: де буксує російський наступ
Вовчанськ і Куп'янськ: де буксує російський наступ
Лінія фронту. Гуляйпільський напрямок
Лінія фронту. Гуляйпільський напрямок
Бої за Покровськ та Мирноград загострюються. Огляд фронту
Бої за Покровськ та Мирноград загострюються. Огляд фронту

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua