Ждуни у тилу: ворог оселяється за спиною ЗСУ

Як ждуни у тилу допомагають ворогу

У тактичному тилу наших частин та з'єднань, що діють на «донбаських напрямках», продовжує спостерігатись достатньо загрозлива тенденція.

Місцеве населення, яке, по суті, ще залишається безпосередньо у тиловій зоні наших бригад, масово сприяє ворогу й співпрацює із ним...

Диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) противника, залишки його штурмових груп, навіть, поодинокі військовослужбовці, через «розрідженість» бойових порядків наших передових частин та підрозділів, достатньо активно проникають у їх тактичний тил.

Де, зазвичай, знаходять не тільки прихисток та притулок у місцевого населення (яке залишилось «ждать освободителей»), а й сприяння з їхнього боку у своїх діях.

Наші «ждуни» переодягають їх у цивільну одежу, розміщують й ховають у підвалах, годують – поять, ведуть розвідку й т.д. Українська військова контррозвідка (ВКР) та підрозділи «охорони тилу» ЗСУ, щоденно виловлюють значну кількість таких російських інфільтратів безпосередньо у тактичних тилах наших бригад й полків, діючих у першому ешелоні.

Наприклад, у смузі лише ОДНІЄЇ з українських бригад, діючих на Костянтинівському напрямку, мобільні групи нашого ДВКР СБУ стабільно виловлюють по 5-6 російських «інфільтратів», а бувають дні, коли ця кількість сягає позначки у 10-12 «тушок».

А можна, у цьому сенсі, згадати ще й Куп'янськ, Покровськ, де це явище мало масовий характер. Й в переважній більшості випадків, всі вони знаходили притулок та укриття саме у місцевого населення. Погодьтеся, це ну зовсім ненормальна ситуація.

Звісно, що першопричиною цьому є вкрай низький рівень «тактичної щільності» військ на передовій лінії, через що противник має можливість успішно діяти цими «малими групами» проникаючи у наш найближчий тактичний тил.

Разом з тим, «проникати та закріплюватися» у такому масштабному обсязі в нашому тактичному тилу (особливо у межах більш-менш значних населених пунктів), противник не міг би, якби не зустрічав би там «готовых к сотрудничеству ждунов». Й, як на мене, з цим вже варто робити щось кардинальне.