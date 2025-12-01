Атака на Дніпро: загинуло троє людей, кількість постраждалих зросла (оновлено)

Окупанти пошкодили СТО та підприємства

Унаслідок російського удару по Дніпру загинули та постраждали люди. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає «Главком».

Оновлення станом на 12:20

За оновленими даними, 15 людей постраждали у Дніпрі. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані, повідомив Владислав Гайваненко.

фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Дані станом на 11:44

«У Дніпрі на місці ракетної атаки працюють всі служби. На зараз відомо про трьох загиблих і вісім постраждалих», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, окупанти пошкодили СТО та підприємства.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, російська терористична армія вдарила ракетою по Дніпру.