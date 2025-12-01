Головна Країна Події в Україні
Атака на Дніпро: загинуло троє людей, кількість постраждалих зросла (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на Дніпро: загинуло троє людей, кількість постраждалих зросла (оновлено)
РФ атакувала Дніпро
фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Окупанти пошкодили СТО та підприємства

Унаслідок російського удару по Дніпру загинули та постраждали люди. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає «Главком».

Оновлення станом на 12:20

За оновленими даними, 15 людей постраждали у Дніпрі. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані, повідомив Владислав Гайваненко.

8 фото
На весь екран
фото: Владислав Гайваненко/Telegram

Дані станом на 11:44

«У Дніпрі на місці ракетної атаки працюють всі служби. На зараз відомо про трьох загиблих і вісім постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Атака на Дніпро: загинуло троє людей, кількість постраждалих зросла (оновлено) фото 1

За попередніми даними, окупанти пошкодили СТО та підприємства.

Атака на Дніпро: загинуло троє людей, кількість постраждалих зросла (оновлено) фото 2
Атака на Дніпро: загинуло троє людей, кількість постраждалих зросла (оновлено) фото 3

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, російська терористична армія вдарила ракетою по Дніпру.

Теги: війна Дніпро

