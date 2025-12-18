Зеленський попередив, що Україна ризикує скоротити виробництво БпЛА через нестачу коштів

Президент сказав, що є кілька форм, за якими Україна може отримати фінансування

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за відсутності фінансування навесні, зокрема у вигляді репараційної позики, Україна буде змушена у кілька разів зменшити виробництво бойових дронів, а також скоротити власні далекобійні спроможності. Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі, передає «Главком».

«Якщо далекобійні ми сьогодні використовуємо наші можливості, і так само вони працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці наших європейських і американських партнерів, ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що є кілька форм, за якими Україна може отримати фінансування. Одним із варіантів є механізм репараційних позик.

Також Зеленський наголосив, що більшість європейських лідерів підтримують репараційну позику для України коштом російських активів, втім, за його словами, є лідери, які підтримують інші інструменти.

До слова, у матері Bloomberg йдеться, що Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів.

Як повідомлялося, Україна має намір суттєво наростити виробництво безпілотних систем. У 2026 році країна буде здатна виготовити до 20 млн FPV, ISR та інших дронів. За словами Дениса Шмигаля, план можливий за умови, що міжнародні партнери нададуть необхідне фінансування.