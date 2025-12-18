Знижки на російську нафту для Китаю досягли рекордного рівня

Російські нафтові компанії збільшили знижки на нафту сорту Urals для Китаю, щоб компенсувати відмову індійських покупців

Російські нафтові компанії змушені різко збільшувати знижки на нафту для клієнтів у Китаї, щоб продати партії, від яких почали відмовлятися індійські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників агентства, окремі вантажі нафти сорту Urals у балтійських портах продаються зі знижкою до $35 за барель до Brent - рекордною за весь час війни. З урахуванням нинішніх котирувань Brent це означає ціну нижче $30 за барель – мінімальну з часів пандемії.

Середні знижки на Urals становлять $21,5 за барель у Балтійському морі та близько $20 – у Чорному. Середня ціна головного експортного сорту Росії тримається на рівні близько $40 за барель, зазначають джерела.

Порівняно з початком року ключова експортна марка російських нафтовиків подешевшала на 40%, а її нинішні котирування майже на третину нижчі за ті, що закладені в бюджет РФ цього та наступного років.

Падіння цін на Urals загрожує посиленням проблем для російського бюджету, який цього року вже постав перед скороченням сировинних доходів більш ніж на 20%. У листопаді, за даними Мінекономрозвитку РФ, середня податкова ціна нафти знизилася до $44,8 – найнижчого рівня за минулі п’ять років.

Нагадаємо, що імпорт сирої нафти до Китаю в листопаді зріс на 4,88% порівняно з тим самим місяцем минулого року, а добові обсяги закупівель стали найвищими з серпня 2023-го. Попри зниження внутрішнього попиту, санкції проти Ірану та Росії спричинили істотне здешевлення сировини.

На світовому ринку зафіксували падіння нафти марки Brent, яку добувають у Північному морі. Зараз один баррель нафти коштує менше ніж $60, а саме $59,96. Причини обвалу ціни на нафту Brent пов'язують з перемовинами та надіями щодо завершення війни Росії проти України. Також ринки зараз зважують можливі наслідки тиску президента США Дональда Трампа на Венесуелу, що теж впливає на ціннову політику нафти.