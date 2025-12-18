Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Знижки на російську нафту для Китаю досягли рекордного рівня

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Знижки на російську нафту для Китаю досягли рекордного рівня
Росія продає нафту Китаю зі знижкою до $35 за барель
фото з відкритих джерел

Російські нафтові компанії збільшили знижки на нафту сорту Urals для Китаю, щоб компенсувати відмову індійських покупців

Російські нафтові компанії змушені різко збільшувати знижки на нафту для клієнтів у Китаї, щоб продати партії, від яких почали відмовлятися індійські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників агентства, окремі вантажі нафти сорту Urals у балтійських портах продаються зі знижкою до $35 за барель до Brent - рекордною за весь час війни. З урахуванням нинішніх котирувань Brent це означає ціну нижче $30 за барель – мінімальну з часів пандемії.

Середні знижки на Urals становлять $21,5 за барель у Балтійському морі та близько $20 – у Чорному. Середня ціна головного експортного сорту Росії тримається на рівні близько $40 за барель, зазначають джерела.

Порівняно з початком року ключова експортна марка російських нафтовиків подешевшала на 40%, а її нинішні котирування майже на третину нижчі за ті, що закладені в бюджет РФ цього та наступного років.

Падіння цін на Urals загрожує посиленням проблем для російського бюджету, який цього року вже постав перед скороченням сировинних доходів більш ніж на 20%. У листопаді, за даними Мінекономрозвитку РФ, середня податкова ціна нафти знизилася до $44,8 – найнижчого рівня за минулі п’ять років.

Нагадаємо, що імпорт сирої нафти до Китаю в листопаді зріс на 4,88% порівняно з тим самим місяцем минулого року, а добові обсяги закупівель стали найвищими з серпня 2023-го. Попри зниження внутрішнього попиту, санкції проти Ірану та Росії спричинили істотне здешевлення сировини.

На світовому ринку зафіксували падіння нафти марки Brent, яку добувають у Північному морі. Зараз один баррель нафти коштує менше ніж $60, а саме $59,96. Причини обвалу ціни на нафту Brent пов'язують з перемовинами та надіями щодо завершення війни Росії проти України. Також ринки зараз зважують можливі наслідки тиску президента США Дональда Трампа на Венесуелу, що теж впливає на ціннову політику нафти.

Читайте також:

Теги: нафта росія бюджет Китай ціни зниження цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступний рік стане роком випробувань на міцність
2026 рік стане роком випробувань: головні прогнози
5 грудня, 18:58
Ворог явно намагається обійти потенційно потужний «вузол» оборони ЗСУ у районі Колодязного з півночі
Ворог хоче відкусити вагомий шматок Харківщини. Огляд фронту
24 листопада, 11:00
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
22 листопада, 06:28
Пошкоджений будинок у Геленджику
Російське ППО зруйнувало житловий будинок у Новоросійську (відео)
24 листопада, 23:21
Міністерство енергетики Казахстану повідомило про екстрене перенаправлення експорту нафти
Казахстан екстрено перенаправляє експорт нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську
29 листопада, 22:34
Саратовський НПЗ горить після атаки у ніч на 11 листопада
У листопаді Сили оборони здійснили рекордну кількість атак на російські НПЗ – Bloomberg
2 грудня, 07:52
Рютте підкреслив, що багато союзників Альянсу не усвідомлюють повної серйозності загрози з боку Росії в Європі
Росія повернула війну до Європи – генсек НАТО
12 грудня, 01:25
Мобільний інтернет у Петербурзі другий день не працює
Путін відключив жителям Петербурга мобільний інтернет
12 грудня, 11:40
Путін та Віткофф зустрілися
Путін та Віткофф зустрілися
2 грудня, 18:46

Економіка

Знижки на російську нафту для Китаю досягли рекордного рівня
Знижки на російську нафту для Китаю досягли рекордного рівня
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до 2027 року
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до 2027 року
Українські біженці в Німеччині можуть втратити виплати з безробіття: названо умови
Українські біженці в Німеччині можуть втратити виплати з безробіття: названо умови
США вивели низку російських банків із-під санкцій
США вивели низку російських банків із-під санкцій
Міноборони РФ вперше розкрило витрати бюджету на війну
Міноборони РФ вперше розкрило витрати бюджету на війну
Танкери з російською нафтою застрягли біля Китаю – Bloomberg
Танкери з російською нафтою застрягли біля Китаю – Bloomberg

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua